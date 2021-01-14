قيادي «حوثي» يتهم واشنطن بدعم تنظيم القاعدة في اليمن

قال القيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثيين، محمد علي الحوثي، إن الولايات المتحدة تدعم “القاعدة” في اليمن وتصف أعداءها الحوثيين بـ”الإرهابيين”.

ويأتي كلام القيادي الحوثي، بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أنه ينوي إبلاغ الكونغرس بتصنيف جماعة “أنصار الله” تنظيما إرهابيا مع وضع قادتها الأبرز، عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، في قائمة الإرهاب.

ولقي هذا الإعلان ترحيبا واسعا من قِبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وكذلك السعودية، التي تقود التحاف العربي ضد الحوثيين حيث تُشكل الإمارات ثاني أكبر قواته، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وكان محمد علي الحوثي اعتبر في وقت سابق أن “أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية”، وأضاف “أن تصرفاتها تعبر عن أزمة في التفكير”.

وأكد القيادي أن “لهم حق الرد أمام أي تصنيف يصدر من الإدارة الأمريكية بحق أنصار الله”.

الولايات المتحدة تدعم القاعدة في اليمن وتصف أعدائها الحوثيين بـ'الإرهابيين '#أمريكا_تصنع_الإرهاب_بالعالم https://t.co/UtVcodX3wM — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 14, 2021