قيادي فلسطيني: الهجوم على رفح سينسف مفاوضات التبادل

حذرت حركة (حماس) من أن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة، يعني “نسف مفاوضات التبادل”.

ونقل تلفزيون الأقصى التابع للحركة عن قيادي كبير في الحركة قوله اليوم الأحد،

إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة انسانية جديدة في رفح”.

وأمس، أفادت القنا 12 الإسرائيلية بأنّ “خلافًا نشب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح”، موضحة أنّ “نتانياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان”.