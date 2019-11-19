قيادي في البنيان المرصوص يُطالب بتشكيل «حكومة حرب»

كشف آمر الاستخبارات العسكرية بقوات البنيان المرصوص العميد محمد قنيدي، عن سعيه مع القادة والمقاتلين في الجبهات ممن التحقوا بثورة 17 فبراير لتكوين حكومة حرب جديدة في وسط وغرب البلاد.

ودعا “قنيدي” في مقابلة تلفزيونية، إلى تشكيل حكومة حرب في الغرب والوسط الليبي بمشاركة قيادات الجبهات المقاتلة، منوهًا بأنهم بصدد الاجتماع بعد يومين للاتفاق على تشكيلها ومن ثم إعلانها لليبيين، خاصة وأن حكومة الوفاق لا تقدم أي مساعدات للمقاتلين مثل مضادات للطائرات أو أسلحة نوعية، بينما تكتفي بإصدار بيانات، وفق قوله.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق لم يعد لها وجود، وأضاف يقول:

لابد من حكومة حرب ورجالها جاهزين وعلى مجلس الدولة والنواب العمل على ذلك.

ونوه “قنيدي” بأن أغلب الإدارات العسكرية في الوقت الحاضر يرأسها أزلام النظام السابق وأن الرئاسي لديه حلقة من النظام السابق تدور حوله، حسب وصفه.

وقال:

الرئاسي وإدارات الجيش الحالية مليئة بالأزلام، وفيه يد سوداء في المجلس الرئاسي وفيه مراوحة وخذلان وانتظار لقرار وقف إطلاق النار.

كما اشار إلى أن اتفاق الصخيرات انتهى ولم يعد هناك شيء اسمه حكومة الوفاق.

وشدّد القيادي بقوات البنيان المرصوص على تشكيل الحكومة الجديدة دون المبالاة بمن يعترف بها أو يرفضها، قائلا: