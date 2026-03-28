قيادي يحثّ المسلمين على دعم إيران.. هل تدخل السودان الحرب؟

أطلق القيادي في الحركة الإسلامية السودانية وعضو مجلس الشورى الأعلى، عبد الحي يوسف، دعوة صريحة للمسلمين في العالم للقتال إلى جانب إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، واصفًا النزاع الحالي بأنه صراع ديني مباشر بين الإسلام والقوى الغربية واليهودية.

وجاء ذلك خلال خطبة الجمعة، التي ألقاها في أحد مساجد إسطنبول أمام حشد من جماعات الإخوان المسلمين السودانيين والعرب، حيث اعتبر يوسف أن الحرب الحالية “تدور بين قوى صليبية صهيونية وطائفة تنتسب إلى الإسلام في الجملة”، داعيًا المسلمين إلى دعم إيران ومساندة أي جهة تنتمي للإسلام في مواجهة ما وصفه بـ”أهل الكفر”.

ومن على المنبر، أصدر يوسف ما يشبه فتوى بوجوب محاربة الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلاً: “إذا دارت الحرب بين أهل الكفر الظاهر كفرهم وبين جماعة تنتسب إلى الإسلام، فالواجب على كل مسلم أن يقف مع أهل الإسلام”.

وأضاف أن دعم إيران واجب لأن لها “بعض الحق ومشروعًا ورأيًا”، متجاهلاً العدوان الإيراني على دول الخليج، بحسب قناة سكاي نيوز.

كما شن هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ”المتكبر والمغرور، المُصعّر خدّه، الذي يظن بأن لا أحد أقوى منه”.

وختم خطبته بالتأكيد على أن النزاع الحالي ليس مجرد نزاع بين دول، بل حرب دينية حقيقية بين المسلمين من جهة و”الصليبيين واليهود” من جهة أخرى.

ويُذكر أن عبد الحي يوسف، الذي يدير الإعلام التابع للحركة عبر قناة “طيبة”، كشف العام الماضي في تسجيل مسرب عن سيطرة الإخوان على الجيش السوداني ومقاليد السلطة في بورتسودان، قائلاً: “البرهان شخص كاذب وغير محترم، وهو أعجز من أن يقضي على الإسلاميين، المسيطرين حتى داخل مكتبه”.

ووصف سياسيون سودانيون الحركة الإسلامية بأنها ظلت تحاول خداع الرأي العام حول طبيعة توجهها، معتبرين أن كل يوم يفضح أحد منتسبيها مشروعها الإرهابي الذي يختطف الدولة السودانية ويتماشى مع المشروع الإيراني المزعزع للاستقرار الإقليمي.

ويربط مراقبون بين تحريض عبد الحي يوسف وفتوى العميد طارق كجاب في الجيش السوداني، الذي دعا إيران لاستهداف المنشآت الحيوية في دول الخليج، معتبرين أن التطرف والإرهاب “ملة واحدة لا تعرف حدودًا”.

وأكد خبراء أن أمن واستقرار الإقليم يشكل حزمة واحدة، ويستلزم مواجهة أي مشاريع تطرف بصورة متكاملة، وتعزيز لغة السلام والاعتدال في مختلف أنحاء المنطقة، لمنع تمدد النفوذ الإرهابي واستغلال الدولة لصالح أجندات خارجية.