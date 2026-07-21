قيس سعيّد: حان وقت تحويل «ديون تونس» إلى استثمارات تخدم الشعب

اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الاثنين 20 يوليو، في قصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها مخطط التنمية للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن الاجتماع تناول القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 بعد ختمه، إلى جانب متابعة الملفات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في إطار استعدادات الدولة للمرحلة المقبلة وتحديد أولوياتها التنموية.

وخلال اللقاء، تطرق الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ملف الديون التي تراكمت على تونس خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الشعب التونسي لم يحصل على الفائدة المرجوة من هذه الديون، رغم التزام البلاد بتعهداتها المالية وعدم تسجيل أي تأخر في سداد التزاماتها.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحويل هذه الديون إلى استثمارات حقيقية تساهم في إعادة بناء المرافق العمومية وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها المواطنون، مؤكدًا أن الدولة تعمل على الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي.

وأشار قيس سعيّد إلى أن تاريخ الدول يشهد مراحل مفصلية تكون فيها الشعوب أمام فرص لصناعة مستقبلها، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات واضحة بعيدًا عن التردد أو الخوف أو تبني خيارات لا تنسجم مع المصلحة الوطنية.

ويأتي اجتماع قصر قرطاج ضمن متابعة السلطات التونسية للملفات الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها مخطط التنمية 2026-2030 الذي يمثل الإطار العام لسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة، وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات العامة ودفع مسار التنمية.