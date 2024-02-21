قيمتها تجاوزت 2.6 تريليون يورو.. ماهي الشركات التي تحكم السوق الأوروبية؟

نشر موقع “أريبيان بزنس” العربي، تقرير منح بنك غولدمان ساكس لقب “GRANOLAS” لأبطال سوق الأسهم في أوروبا، مثل: جلاكسو سميث كلاين، وروش، وASML، ونستله، ونوفارتيس، ونوفو نورديسك، ولوريال، وإل في إم إتش، وأسترازينيكا، وساب، وسانوفي، وغيرها.

وأضاف التقرير، أنه قد فاق أداء هذه الشركات، التي تتجاوز قيمتها السوقية المجمعة 2.6 تريليون يورو، أداء سوق الأوراق المالية الأوروبية بشكل عام في السنوات الأخيرة.

وتمثل “GRANOLAS” نحو ربع قيمة مؤشر ستوكس 600، وتعادل إجمالي قيمة القطاعات الرئيسة، مثل: الطاقة، والموارد الأساسية، والمالية، والسيارات.

وقال الموقع إنه مع التطورات المتغيرة في السوق الأوروبية، أشار بنك غولدمان ساكس إلى تحول كبير من قادة الصناعة التقليدية، مثل: الاتصالات، والنفط، قبل عقدين من الزمن، إلى مجموعة متنوعة من القطاعات اليوم.

ولفت إلى أنه في الأشهر الاثني عشر الماضية، حققت “GRANOLAS” إيرادات تزيد على 500 مليار يورو، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8%.

وأشار بنك غولدمان ساكس إلى أن هذه الشركات قادرة على التصدي للتقلبات في السوق بسبب ممتلكاتها الكبيرة في الولايات المتحدة، ويُعتقد أنها قادرة على تحمل المزيد عقب الانتخابات الأمريكية واحتمال فرض تعرفة جمركية جديدة.

“قصة نجاح “GRANOLAS” لا يمكن إنكارها؛ ما يوضح براعة أفضل الشركات الأوروبية في السوق العالمية”، وفقًا للموقع.

وختم الموقع قائلًا، “إن العوامل التي تجعلها جذابة، مثل: الأرباح القوية، وتوقعات النمو القوية، والانتشار الدولي، تظل معرضة للتقلبات السوقية ويجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين ويدرسوا السوق بعناية”.