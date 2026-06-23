قيود جديدة تحد من عمليات إسرائيل في جنوب لبنان

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن قادة الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية تلقوا تعليمات وتوجيهات جديدة صدرت نهاية الأسبوع الماضي، تقضي بالحد من العمليات الهجومية في جنوب لبنان، وتقصر نشاط القوات على المهام الدفاعية فقط.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هذه التوجيهات تشترط بوضوح الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الأركان إيال زامير قبل تنفيذ إجراءات عسكرية معينة.

وتشمل اللائحة الجديدة البنود التالية:

حظر إطلاق النار إلا عند وجود تهديد مباشر.

منع تنفيذ عمليات تفجير للمنازل أو البنى التحتية داخل المنطقة الأمنية دون إذن مسبق.

فرض قيود مشددة على إطلاق الطلقات التحذيرية تجاه المدنيين اللبنانيين العائدين إلى بلداتهم ومناطقهم الجنوبية مثل بلدة المنصوري.

في المقابل، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة قاطعة وجود أي تغيير في قواعد الاشتباك، مؤكداً في مقطع فيديو أن القوات الإسرائيلية ما زالت تتمتع بحرية كاملة ودون أي قيود للتحرك في القطاع الأمني جنوب لبنان ضد أي تهديد يستهدف الجنود أو سكان شمال إسرائيل.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن توجيهات الحكومة السياسية ووزارة الدفاع للجيش لم تتغير، وأن العمل مستمر لإحباط التهديدات على الجبهة الشمالية، معتبراً أن أي انسحاب مبكر من تلك المناطق قد يفسر على أنه مؤشر ضعف ويعد بمثابة مكافأة لحزب الله.

وعلى نقيض تأكيدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت بالفعل لائحة رسمية تتضمن حدود تحرك الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، تنص على منح حرية العمل ضمن ما يسمى الخط الأصفر لغرض صد التهديدات المباشرة فقط، مع حظر كامل للعمليات العسكرية في المناطق البعيدة مثل العاصمة بيروت ومدينة صور.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الرسالة التي تلقتها تل أبيب في الأسابيع الأخيرة من الجانب الأمريكي كانت واضحة تماماً وتفيد بأن الحق في العمل دون قيود قد انتهى.

ويعكس هذا التطور ضغوطاً متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لبنود التهدئة ولصياغة إنجاز دبلوماسي، حيث تنظر واشنطن لملف جنوب لبنان ضمن سياق إقليمي أوسع يرتبط بمضيق هرمز وأسعار الطاقة العالمية والملف النووي الإيراني.