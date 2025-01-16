«كأس أمم إفريقيا».. موعد إقامته ونتيجة القرعة

قرر “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل بطولة “كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 للمحليين”، إلى أغسطس 2025، بدلا فبراير المقبل، كما كان مقررا في البداية.

وبحسب “كاف”، “أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 للمحليين، عن مجموعة “حديدية” ضمت منتخبات السودان، السنغال، الكونغو ونيجيريا، وستقام مباريات نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 للاعبين المحليين، في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا”.

وفيمايلي نتيجة قرعة نهائيات “بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، للاعبين المحليين، التي جرى سحبها بالعاصمة الكينية نيروبي:

المجموعة الأولى (A): كينيا – المغرب – أنغولا – الكونغو الديمقراطية – زامبيا

المجموعة الثانية (B): تنزانيا – مدغشقر – موريتانيا – بوركينا فاسو – إفريقيا الوسطى

المجموعة الثالثة (C): أوغندا – النيجر – غينيا – (المتأهل 2) – (المتأهل 1)

المجموعة الرابعة (D): السنغال – جمهورية الكونغو – السودان – نيجيريا.