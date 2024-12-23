كأس الخليج.. «العراق» ينتزع الفوز من «اليمن والسعودية» تسجّل الخسارة الأولى 

حقق المنتخب العراقي حامل اللقب فوزه الأول في كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 26” الأحد، على نظيره اليمني 1-0، وتلقى المنتخب السعودي هزيمة بنتيجة 2-3 أمام نظيره البحريني في بداية رحلته ببطولة كأس الخليج أمس الأحد على ملعب “جابر الأحمد الدولي”ضمن المجموعة الثانية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أيمن حسين بعد عرضية أمجد عطوان، قابلها برأسية في مرمى اليمن، وذلك في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

ورفع منتخب العراق، حامل اللقب، رصيده إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن البحرين، بعدما تمكن الأخير من الانتصار على السعودية 3-2، بينما احتل منتخب اليمن المركز الأخير بدون نقاط.

بدوره، تلقى المنتخب السعودي هزيمة بنتيجة 2-3 أمام نظيره البحريني في بداية رحلته ببطولة كأس الخليج أمس الأحد على ملعب “جابر الأحمد الدولي” ضمن المجموعة الثانية.

وسجل أهداف المنتخب البحريني كلا من مهدي عبدالجبار في الدقيقة 19، ومهدي حميدان في الدقيقة 38، ومحمد مرهون بالدقيقة 76.

بينما سجل للمنتخب السعودي اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة 73، وصالح الشهري في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وحصد المنتخب البحريني أولى 3 نقاط في كأس خليجي زين 26، ليتزعم صدارة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن العراق، حامل اللقب، بعدما تمكن الأخير من الانتصار على اليمن (1-0)، بينما تجمد الرصيد السعودي بلا نقاط، لينهي الأخضر الجولة الأولى بلا نقاط.

وظهر المنتخب السعودي بعشوائية كبيرة، فتحت باب الانتقادات فقال الإعلامي خالد الشنيف في مقدمة حلقة الليلة من برنامجه “دورينا غير”: “إن لم تستح فاصنع ما شئت، عار فنيا وكرويا ما شاهدناه من أداء اللاعبين. لاعبون يمشون في الملعب دون روح، يتعاملون مع اللقاء كأنه ودي، ويلعبون لأجل اللعب فقط لا غير”.

تابع “مدرب ضائع، تائه من هنا ومن هنا، أفسد الأمر يمين ويسار، والاتحاد فشل في فشل. شيء مؤلم صراحة رؤية منتخبنا بهذا الشكل”.

فيما أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن استيائه الكبير من المستوى الذي ظهر عليه المنتخب السعودي، قائلا عبر برنامج “أكشن مع وليد”، إن الشارع السعودي اعتاد على لغة “كبوة جواد أصيل”، ويستطيع التعويض في مباراتيه المقبلتين، ثم تنفجر المشاعر بعد نهاية الدورة الخليجية، وهي قصة تكررت سنوات طويلة ومشاركات كثيرة، وما حدث في تصفيات كأس العالم، يستمر في كأس الخليج.

واستعرض الفراج لقطات الأهداف الثلاثة للبحرين في اللقاء، معلقا: “الهدف الأول ليس فيه دفاع، وليس فيه تفاهم بين علي لاجامي وعلي البليهي مع نواف العقيدي، وكأنهم (متهاوشين على صكة بلوت)، والثاني سجله مهدي الحميدان وبداية الهجمة بها 4 مدافعين سعوديين، أما الهدف الثالث، فـ(كله اعتمد على كله)، ولم يتمكن البليهي من إيقافها أو العقيدي بالوقوف في مكانه”.

ووصف الفراج، المنتخب السعودي في لقاء البحرين، بأنه “يسد النفس”، معربا عن قلقه بأن يتعثر الأخضر أمام اليمن، في مباراة الجولة الثانية.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان للأدوار الإقصائية في المسابقة.