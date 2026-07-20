كأس العالم في «كيس تسوق».. كوكوريلا يخطف الأنظار بعد تتويج إسبانيا

خطف لاعب المنتخب الإسباني مارك كوكوريلا الأضواء عقب تتويج بلاده بلقب كأس العالم 2026، بعدما ظهر بطريقة غير مألوفة خلال احتفالات الفوز، في مشهد لاقى انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداولت وسائل إعلام إسبانية ومستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر كوكوريلا أثناء مغادرته المنطقة الإعلامية، وهو يرتدي شبشبًا وعصابة رأس، ويحمل كأس العالم داخل حقيبة شبكية تشبه أكياس التسوق البلاستيكية.

وأثارت طريقة احتفال اللاعب اهتمام الجماهير، حيث رأى كثيرون أن المشهد يعكس شخصيته العفوية والمختلفة، خصوصًا بعد مواقف سابقة ظهر خلالها بأسلوب أثار الانتباه داخل الملعب وخارجه.

وعلقت صحيفة “AS” الإسبانية على اللقطة، مشيرة إلى أن كوكوريلا يواصل مفاجأة الجماهير بتصرفاته وإطلالاته غير التقليدية، حتى خلال أبرز لحظات مسيرته الرياضية.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة من المشجعين، تضمنت مقارنات بين حمل كأس العالم داخل حقيبة بسيطة وبين استخدام الحقائب الفاخرة لحمل المقتنيات الثمينة.

وكان مارك كوكوريلا قد أعلن قبل المباراة النهائية أنه سيرسم وشمًا يحمل وجه المدرب على جسده في حال تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم، وهو الوعد الذي أثار اهتمام الجماهير قبل المواجهة الحاسمة.

كوكوريلا يبسط الأمور 😅



مارك يحمل أغلى كأس في العالم في كيس بلاستيك🛍️pic.twitter.com/YVJiQ59Hio — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 20, 2026