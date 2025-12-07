كأس العالم 2026.. الجزائر والنمسا تتأهلان إلى المجموعة العاشرة

أكّد حساب السفارة النمساوية في الجزائر على منصة فيسبوك أن ما يعرف بفضيحة خيخون خلال كأس العالم 1982 أصبح من الماضي، معربًا عن سعادته بتأهل المنتخبين الجزائري والنمساوي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدرهما مجموعتيهما في تصفيات أفريقيا وأوروبا.

وذكر الحساب أن مرحلة جديدة تجمع المنتخبين في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والأردن، مشيرًا إلى أن مواجهة الجزائر والنمسا في هذه المجموعة تُعد فرصة رياضية خالصة، بعيدًا عن تبعات مباراة 1982، وأن الحادثة تنتمي إلى التاريخ، فيما تمنح مشاركة المنتخبين في نسخة 2026 فرصة لإظهار قدراتهما على المستوى العالمي.

وأوضح الحساب الرسمي للسفارة أن المنتخبين يستعدان لمنافسات قوية ضمن المجموعة، مؤكدًا أن الجميع يعرف ما ينتظره من تحديات، وأرفق المنشور صورًا للمنتخبين الجزائري والنمساوي وصورة لجدول المجموعة.

وشهدت كأس العالم 1982 في إسبانيا ما يعرف بفضيحة خيخون، حين التقت ألمانيا الغربية والنمسا في مباراة انتهت بفوز ألمانيا بهدف واحد، ما أدى إلى إقصاء الجزائر رغم فوزها على ألمانيا وتشيلي في دور المجموعات، وأثّرت تلك الواقعة على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي عدّل اللوائح لاحقًا، حيث أصبح من المتعارف عليه إقامة مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات في التوقيت نفسه لتفادي أي تلاعب أو اتفاقيات مسبقة تؤثر على النتائج.