كأس العالم 2026: 27 يونيو موعد قرعة الدور الحاسم لتصفيات آسيا

أسدل الستار أمس الثلاثاء على منافسات الجولة السادسة الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حيث اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الثالث الحاسم.

وحجز 18 منتخبا بطاقة التأهل إلى الدور الثالث الحاسم بينهم تسعة منتخبات عربية وهم كالآتي: السعودية، العراق، الأردن، فلسطين، البحرين، الإمارات، عمان، قطر، الكويت، اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، إيران، أوزباكستان، إندونيسيا، أستراليا، الصين، وقرغيزستان.

كما حجزت هذه المنتخبات الـ18 مقاعدها في كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس 27 يونيو 2024، موعدا لإجراء قرعة الدور الثالث الحاسم لتصفيات كأس العالم لقارة أسيا.

وستجرى القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووفق نظام التصفيات، فإن المرحلة الثالثة يجري فيها توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتواجه هذه المنتخبات فيما بينها ذهابا وإيابا من سبتمبر 2024 وحتى يونيو 2025، حيث يضمن أول منتخبين التأهل مباشرة إلى مونديال 2026 الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبا من مختلف قارات العالم عوضا عن 32.

وحظيت القارة الآسيوية بزيادة حصتها في بلوغ المونديال الموسع، إذ خصص لها ثمانية مقاعد مباشرة مع إمكانية ارتفاعها إلى تسعة مقاعد في ظل وجود مقعد في الملحق، ما يزيد فرص التأهل التاريخي للمرة الأولى لكثير من المنتخبات.

وبعد نهاية المرحلة الثالثة (حيث تضمن ستة منتخبات تأهلها) تأتي تصفيات المرحلة الرابعة التي تضم ستة منتخبات، وهي التي احتلت المركزين الثالث والرابع في مجموعات الدور الثالث، حيث يجري تقسيمهم إلى مجموعتين من ثلاثة منتخبات.

وتجرى منافسات المجموعات من المرحلة الرابعة بين أكتوبر ونوفمبر 2025، حيث يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.