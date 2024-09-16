كأس الكونفدرالية: نهاية مباراة أهلي طرابلس وسيمبا بالتعادل السلبي

انتهى لقاء الأهلي طرابلس وسيمبا التنزاني في المباراة التي جرت على أرض ملعب طرابلس الدولي، مساء الأحد، بالتعادل السلبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ستكون مباراة العودة صعبة على الأهلي طرابلس أمام سيمبا في مباراة الإياب المقررة له في 22 سبتمبر الحاليعلى أرض ملعبه.

وحرصت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية على تأمين المباراة، وشهدت طرابلس استنفارًا أمنيًا واسعًا، وقامت مديرية أمن طرابلس بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الجماهير واللاعبين، بما في ذلك تأمين مداخل ومخارج الملعب ومراقبة الحشود، لضمان سير المباراة في أجواء آمنة ودون أي حوادث .