كأول جامعة ليبية.. جامعة طرابلس تتحصل على شهادة الأيزو الدولة

أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية حصول جامعة طرابلس شهادة الأيزو ISO9001-2015 لمدة 3 سنوات مقبلة.

وذكرت الوزارة أنّ الجامعة تحصلت على اعتماد الحصول على شهادة الايزو 9001 عقب انتهاء لجنة التدقيق والمطابقة الدولية اليوم الخميس من زياراتها لادارات الجامعة المختلفة وبناء عليه ستحصل الجامعة على شهادة اعتماد لمدة 3 سنوات .

وأوضحت الوزارة أنّ الجامعة تقدمت بطلب الاعتماد قبل 5 اشهر، استكملت خلالها جميع الوثائق المطلوبة للاعتماد والتي بناء عليها ارسل الفريق للتدقيق هذا الاسبوع.

واضاف الوزارة أنّ الفريق ترأسه خبير أردني وضم في عضويته عضو من الأردن وعضوين من ليبيا إضافة الى عضو مراقب من تونس لتقييم أداء اللجنة.

وتابعت الوزارة أنّ شهادة الاعتماد ستُمكّن جامعة طرابلس من التحديث والتطوير المستمر للإجراءات الإدارية، مشيرة إلى أنّ سيجرى عبر الموقع الدولي للجهة المانحة خلال أسبوعين.