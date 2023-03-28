كأول مسلم في ترايخها.. انتخاب حمزة يوسف رئيسا للحكومة في اسكتلندا

انتخب حمزة يوسف وهو مسلم كأول زعيم عرقية للأقلية في الحزب الوطني الاسكتلندي بعد حملة صاخبة كشفت عن انقسامات عميقة في الحزب الذي سيطر على السياسة الاسكتلندية في عهد سلفه نيكولا ستورجون.

وكان يشغل يوسف، منصب وزير الصحة ويعد المرشح الأكثر خبرة بعد أن أشرف سابقًا على محفظتي العدالة والنقل،ز تغلب على منافسته من يمين الوسط، كيت فوربس، بعد منافسة على القيادة أثارتها استقالة ستورجون الصادمة في فبراير الماضي

وتعهد يوسف، الذي كان يحظى بدعم معظم أعضاء البرلمان والأسود في الحزب الوطني الاسكتلندي، بمواصلة أجندة يسار الوسط والشاملة اجتماعيًا التي حددت حقبة سمك الحفش.

وقبيل الإعلان عن فوزه وعد يوسف بعقد قمة لمكافحة الفقر كأول عمل له كوزير أول، حيث يمكن للخبراء مناقشة ضرائب الثروة لتمويل دعم الفقراء.

وكانت أظهرت الأرقام الأسبوع الماضي أن فقر الأطفال في اسكتلندا كان على نفس المستوى عندما وصل الحزب الوطني الاسكتلندي إلى السلطة لأول مرة في عام 2007.