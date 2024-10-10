كاتبة كورية تفوز بجائزة نوبل للأدب

أعلنت لجنة التحكيم بجائزة نوبل، “منح جائزة نوبل الآداب لعام 2024، للكاتبة الكورية الجنوبية، هان كانغ”.

وأوضحت اللجنة في بيان، “أن “هان كانغ” التي تكتب قصائد وروايات باللغة الكورية، نالت الجائزة عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية”.

ووفقا لشبكة “سي أن أن”، “بدأت هان، البالغة من العمر 53 عاما، مسيرتها المهنية بمجموعة من القصائد في مجلة كورية جنوبية، قبل أن تبدأ مسيرتها النثرية في عام 1995 بمجموعة قصص قصيرةن وتحولت لاحقًا إلى كتابة أعمال نثرية أطول، وأبرزها “النباتية”، أحد أول كتبها التي تُرجمت إلى الإنجليزية. وتروي الرواية، التي فازت بجائزة مان بوكر الدولية في عام 2016، محاولة امرأة شابة لعيش حياة أكثر “شبيهة بالنباتات” بعد معاناتها من كوابيس مروعة حول القسوة البشرية”.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، “أن “هان” هي أول كاتبة كورية جنوبية تفوز بجائزة الأدب، وهي المرأة الثامنة عشرة فقط من بين 117 جائزة مُنحت منذ عام 1901″.

الفائزون بجائزة نوبل للآداب في الأعوام العشرة الأخيرة

2024: هان كانغ (كوريا الجنوبية)

2023: يون فوسه (النرويج)

2022: أنّي إرنو (فرنسا)

2021: عبد الرزاق قرنح (مولود في تنزانيا ومقيم في بريطانيا)

2020: لويز غلوك (الولايات المتحدة)

2019: بيتر هاندكه (النمسا)

2018: أولغا توكارتشوك (بولندا)

2017: كازوو إيشيغورو (بريطانيا)

2016: بوب ديلان (الولايات المتحدة)

2015: سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلاروسيا)

2014: باتريك موديانو (فرنسا)