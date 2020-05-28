كاتبة «هاري بوتر» تطرح حكاية جديدة عبر الإنترنت

تبدأ الكاتبة البريطانية جوان رولينغ المعروفة برواياتها الخيالية عن هاري بوتر في طرح أبواب من حكايتها الجديدة The Ickabog.

أفادت الكاتية في مدونتها على “تويتر”، أن هذا المؤلف مكتوب منذ 10 أعوام ولا علاقة له بمجموعة الرواية عن غاري بوتر.

وقالت:” كتبت منذ 10 أعوام حكاية خيالية لا علاقة لها بمؤلفاتي الأخرى وأسميتها بـ The Ickabog، وأردت نشرها، ثم أجلت النشر لأنتهي من كتابة الروايات عن هاري بوتر. وكان طفلاي قارئين وحيدين لهذا الكتاب غير المنشور إلى حد الآن”.

وقد نشر موقع theickabog.com الإلكتروني الثلاثاء 26 مايو البابين الأول والثاني للحكاية الجديدة. وسينشر الموقع كل أسبوع بابا واحدا من الكتاب.

وتروي الحكاية قصة ولد يدعى، برتي بيميش، وإله المستنقعات “إيكابوغ” الذي يأتي بمآس كثيرة لسكان المملكة السعيدة.

وأضافت الكاتبة إنها قررت نشر الحكاية على الإنترنت هدية للأطفال والمراهقين الذين اضطروا لقضاء الوقت معزولين عن أصدقائهم في الحجر الصحي. وأوضحت أن الموقع الإلكتروني سينهي نشر الحكاية في نوفمبر المقبل، ثم ستصدر نسخة ورقية وصوتية للحكاية. وأعلنت رولينغ أنها ستتبرع بالإيرادات الناتجة عن صدور الكتاب.