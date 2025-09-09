كاتب إسرائيلي يحذّر: نتنياهو يرتكب «أفدح خطأ بحق مصر» ويهدد اتفاقية السلام

أثار مقال رأي نشره الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي أرييل كاهانا في صحيفة “يسرائيل هايوم” جدلاً واسعاً، حيث دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى استخدام صفقة الغاز الطبيعي مع مصر كورقة ضغط، احتجاجاً على ما وصفه بـ”الانتهاكات الممنهجة” لاتفاقية السلام بين البلدين الموقعة عام 1979.

وجاء مقال كاهانا بعنوان: “انكشاف التهديد الأمني لإسرائيل.. علينا أن نستيقظ”، حيث ادعى أن مصر تنتهك الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد عبر نشر قوات مسلحة ومعدات ثقيلة ومنظومات دفاع جوي في شبه جزيرة سيناء، بما يتجاوز القيود المفروضة على التواجد العسكري في المنطقة المنزوعة السلاح.

وأشار إلى أن قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (MFO)، بقيادة الولايات المتحدة، “تم تحييدها فعليًا” وأن الرقابة الإسرائيلية على الانتهاكات غير كافية، ما يؤدي إلى تجاهل جزئي من الجمهور والقيادة السياسية للمخاطر.

رغم ذلك، أوضح كاهانا أنه لا يتوقع اندلاع حرب مع مصر في المستقبل القريب، لكنه شدد على أن صفقة الغاز الضخمة بين إسرائيل ومصر تمثل أداة قوية يمكن استخدامها لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية.

وقال: “الأمن أهم من المال”، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى ربط استمرار صادرات الغاز المصري بالالتزام الكامل باتفاقية السلام.

وأشار الكاتب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وسكرتيره العسكري على علم بهذه القضية، لكنه انتقد ما وصفه بـ”الصمت الإعلامي والسياسي” حول الانتهاكات المزعومة، داعياً الصحفيين والشخصيات العامة إلى رفع الوعي العام لتحقيق تغيير حقيقي.

ويعد مقال كاهانا انعكاساً لتيار رافض في الأوساط الإسرائيلية للتعاون الاستراتيجي مع مصر في المجالات الحساسة، خصوصاً الأمن والطاقة، إلا أن هذا الرأي يظل فردياً ولا يمثل بالضرورة السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية، التي تحافظ على علاقات استراتيجية مستقرة مع القاهرة رغم التوترات الدبلوماسية أحياناً.

من جانبها، ترفض مصر باستمرار هذه الادعاءات، مؤكدة أن نشر القوات في سيناء يتم في إطار مكافحة الإرهاب ووفق تنسيق أمني مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما لا يخل ببنود الاتفاقية.

وتعد صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل نموذجاً للتعاون الإقليمي في الطاقة، حيث تخدم مصالح الطرفين وتدعم الاستقرار في شرق المتوسط، ويشير خبراء إلى أن أي محاولة لاستخدام الغاز كورقة ضغط قد تهدد هذه الشراكة وتعيد تشكيل التحالفات في المنطقة.

كاتب إسرائيلي يحذر: “نتنياهو يرتكب أفدح خطأ بحق مصر” ويهدد اتفاقية السلام

شن الكاتب الإسرائيلي تسيفي برائيل، في مقال نشرته صحيفة “هآرتس”، هجوماً شديداً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بتمديد الحرب في غزة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب العلاقات مع مصر، واصفاً تصعيده ضد القاهرة بأنه “أحد أخطر الأخطاء الاستراتيجية” في تاريخ العلاقات الإسرائيلية العربية.

وأشار برائيل إلى أن تصريحات نتنياهو بشأن فتح معبر رفح وتهجير سكان غزة تُعتبر لدى مصر إعلان حرب وتهديداً مباشراً لأمنها القومي، محذرًا من أن الخطاب العدائي قد يقوض اتفاقية السلام التي تربط البلدين منذ 47 عامًا، ويُحول مصر من شريك استراتيجي إلى خصم.

وأضاف أن مصر ترفض أن تكون بوابة تهجير الفلسطينيين، معتبرةً ذلك “خطاً أحمر” بسبب التهديد الذي يشكله استقبال ملايين اللاجئين على استقرار سيناء.

ودعا الكاتب إلى إنهاء الحرب والعودة للحلول الدبلوماسية واحترام القانون الدولي، محذراً من أن استمرار نتنياهو في نهجه سيؤدي إلى فقدان إسرائيل لأحد أهم شركائها الإقليميين وإعادة تقييم علاقات مصر مع واشنطن والعالم العربي.