كاتب هنغاري يفوز بجائزة «نوبل للآداب» لعام 2025

فاز الكاتب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب لعام 2025 “لأعماله الآسرة التي تُعيد، في خضم رعب نهاية العالم، تأكيد قوة الفن”.

ويُعتبر كراسناهوركاي أحد أبرز الكتاب المعاصرين، حيث يصفه النقاد بـ”سيد الأدب المعاصر في تصوير نهاية العالم”.

هذا ووُلد الكاتب في عام 1954 في بلدة “غيولا” جنوب شرق هنغاريا، في منطقة ريفية نائية أثرت في أعماله الأدبية الأولى.

وبدأت انطلاقته الأدبية الكبيرة مع روايته “تانغو الشيطان” (Sátántangó) عام 1985، التي تناولت حياة مجموعة من القرويين الفقراء بعد انهيار النظام الجماعي في هنغاريا.

وتُعد رواياته دائمًا غنية بالتفاصيل التي تتناول الخراب، الفوضى، الانتظار، والنهاية المحتومة للعالم، وقد عززت أعماله مكانته كواحد من أبرز الكتاب المعاصرين.

ومن أبرز أعماله أيضًا “كآبة المقاومة” (1989)، و”الحرب والحرب” (1999)، و”عودة البارون فينكهايم” (2016)، و”هيرشت 07769″ (2021).

وتُضاف جائزة نوبل للآداب لعام 2025 إلى سجل الجوائز العالمية التي نالها كراسناهوركاي، وقد جاء فوزه هذا العام بعد فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ في 2024، والكاتب المسرحي النرويجي يون فوسه في 2023.

كما تُعد جائزة نوبل للآداب واحدة من الجوائز الأربعة التي تُعلن سنويًا، إلى جانب جوائز نوبل في الطب، الفيزياء، والكيمياء.