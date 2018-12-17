«كاتريونا غراي» تستحوذ على لقب ملكة جمال الكون لعام 2018

أما بالنسبة للمتأهلات الخمس اللواتي خضن فقرة طرح الأسئلة فهنّ من بورتوريكو، فيتنام، الفلبين، جنوب إفريقيا وفنزويلا. وتنوّعت الأسئلة بين أهمية حرية الصحافة ومصداقية حملة “Me Too” وتشريع الماريجوانا، وصولا إلى اعتبار البعض أنّ المسابقات الجمالية تسيئ للحملات النسائية.

وأقيم الحفل هذا العام في العاصمة بانكوك بتايلاند، وقدّمه الكوميدي الأمريكي الشهير ستيف هارفي، بمشاركة 94 ملكة جمال من أنحاء العالم.

هذا وكانت لافتة سخرية ملكة جمال كوستاريكا من مقدّم الحفل إذ توجّهت إليه قائلة: “رجاء اقرأ الظرف جيداً”، في إشارة إلى الخطأ الجسيم الذي وقع فيه هارفي حينما كان يقدم حفل “مسابقة ملكة جمال الكون” في العام 2015 في إعلان اسم الفائزة، حينما توّج ملكة جمال كولومبيا باللقب ثم اضطرها إلى التنازل عن التاج للفائزة الحقيقية وهي ملكة جمال الفلبين هارفي رغم حس السخرية الذي يتحلّى به، إلا أنّ هذا المزاح لم ينل إعجابه.