كاتس: سنقيم «منطقة عازلة» جنوب لبنان وندمّر المنازل القريبة من الحدود

تشهد جبهة جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا لافتًا، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات مكثفة خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر حزب الله، وسط قصف مدفعي وجوي استهدف عدة مناطق، وتحذيرات عاجلة للسكان بالإخلاء الفوري.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عبر بيان على تطبيق تليغرام، أن القوات قضت على عشرات المسلحين أثناء محاولتهم تنفيذ هجمات من مخابئهم، مشيرًا إلى أن أحدهم كان يستعد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه القوات الإسرائيلية.

كما أشار البيان إلى اعتقال عنصر من حزب الله أثناء مراقبته تحركات الجيش، وتدمير مستودعات أسلحة ومراكز قيادة وأنفاق تحت الأرض في مناطق جنوبية.

ميدانيًا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي صربين وأطراف بلدة بيت ليف، فيما تعرض محيط بلدة القوزح لرشقات نارية متفرقة.

وشن الطيران الحربي غارة فجر الثلاثاء استهدفت منزلًا في بلدة كفرا، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا للسكان في المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، مطالبًا إياهم بإخلاء منازلهم على الفور، في مؤشر على احتمال توسع العمليات البرية.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني، أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بنشر قوات داخل منطقة أمنية على الحدود مع لبنان، على خط دفاعي مخصص للتصدي للصواريخ المضادة للدروع، بهدف تعزيز السيطرة على كامل المنطقة حتى نهر الليطاني، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضح كاتس أن هذه القوات ستمنع عودة أكثر من 600 ألف من سكان جنوب لبنان، الذين تم إجلاؤهم إلى الشمال، إلى مناطقهم الواقعة جنوب نهر الليطاني، حتى يتم ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل.

وأشار وزير الدفاع إلى أن إسرائيل ستعمل على هدم جميع المنازل في القرى اللبنانية القريبة من الحدود، مشيراً إلى أن العملية ستكون مشابهة لنموذجي رفح وبيت حانون في غزة، بهدف إزالة أي تهديد محتمل لسكان الشمال الإسرائيلي بشكل نهائي.

وأضاف كاتس أن الجيش سيكثف جهوده لمعالجة نيران القصف القادمة من مناطق أخرى داخل لبنان، مؤكدًا عزمه على فصل لبنان عن النفوذ الإيراني واقتلاع جذور حزب الله والقضاء على قدراته التهديدية.

وقال: “الهدف هو إحداث تغيير جذري في الواقع اللبناني من خلال وجود أمني للجيش الإسرائيلي في المواقع الضرورية، مع تطبيق صارم لإجراءات الردع، كما هو الحال في سوريا وغزة، سيكون الأمر كذلك في لبنان”.

واختتم وزير الدفاع الإسرائيلي تأكيده على أن الجيش سيحمي السكان والمجتمعات من داخل أراضي العدو، وأن التزامه بحماية مجتمعات شمال إسرائيل سينفذ بالكامل.