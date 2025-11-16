كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى بـ«جبل الشيخ» في سوريا.. قتلى بهجوم مسلح في حمص

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن “الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية”، رداً على أي تكهنات بشأن الانسحاب من المنطقة.

في السياق، توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم السبت في أطراف قرية معرية ضمن منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا، وأطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية المحاذية للحدود السورية الإسرائيلية.

وأوضح رئيس مجلس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود أن التوغل كان مفاجئاً لمسافة عشرات الأمتار داخل الأراضي الزراعية، وأدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مباشرة.

وأشار محمود إلى أن هذه الاعتداءات ليست الأولى في المنطقة، مؤكداً أن الأهالي يتعاملون مع الموقف بالوعي والتماسك، مع تنسيق دائم مع الجهات المحلية ولجان الرصد لمواجهة أي خروقات محتملة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته للأراضي السورية، مخالفاً اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات.

فيدان: السياسة التركية في سوريا نموذج نادر من الأخلاقية والدبلوماسية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الهدف الأساسي لواشنطن وأنقرة يتمثل في ضمان ألا تشكل إسرائيل تهديداً لسوريا، وفي الوقت نفسه، ألا تتحول سوريا إلى مصدر تهديد لإسرائيل.

وأشار فيدان، خلال لقاء خاص مع قناة “A HABER” التركية، إلى أن أجزاءً من سوريا ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن إنهاء هذا الاحتلال وتجنب أي نهج يهدد باقي الأراضي السورية يمثل أولوية قصوى. وأضاف أن دعم الولايات المتحدة للنظام السوري وتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد أمر بالغ الأهمية.

وشدد الوزير على أن جهود تركيا في سوريا، والتي تشمل العمل على استقرار المنطقة، وعودة اللاجئين، وضمان حصول الإدارة الجديدة على الشرعية الدولية، تعد من “الجهود النادرة في التاريخ”.

وتطرق فيدان إلى مسار المحادثات بين دمشق ووحدات حماية الشعب الكردية، مشيراً إلى أن توقفاتها ترجع إلى انحراف التنظيم أحياناً عن مساره واستغلاله لأي أزمة إقليمية جديدة.

كما اعتبر إخراج الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين من قائمة الأمم المتحدة للإرهابيين خطوة دبلوماسية مهمة، مؤكداً أن الدول المتابعة لتطورات المنطقة لاحظت “مدى أخلاقية السياسة الخارجية التركية المتبعة في سوريا”.

حاخام اليهود السوريين يبارك الرئيس أحمد الشرع خلال لقاء الجالية السورية في واشنطن

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد مشهد يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع خلال لقاء الجالية السورية في واشنطن.

ويُسمع حمرة خلال الفيديو وهو يبارك الرئيس أحمد الشرع مرددًا بعض العبارات باللغة العبرية.

وكان نجل حمرة، الحاخام السوري الأميركي هنري يوسف حمرة، قد أعلن مطلع أكتوبر ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح بعد حرب يونيو 1967.

وغادر يوسف حمرة سوريا عام 1992 بعد رفع الرئيس الأسبق حافظ الأسد حظر السفر على اليهود، ولم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من عشرة يهود.

وجاءت زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض لحظة فارقة توجت التقارب الاستراتيجي الجديد بين البلدين، المتوقع أن يترك بصمة عميقة على توازنات المنطقة وملفاتها الحساسة.

الشيباني يثير موجة ضحك في لندن: خسرنا مبنى سفارتنا بأنقرة لأن النظام السابق لم يدفع الإيجار!

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن افتتاح السفارة السورية في أنقرة تأخر لأن المبنى كان مستأجراً والنظام السابق لم يدفع الإيجار، ما أدى إلى خسارة العقار.

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية في “معهد تشاتام هاوس” في لندن، ضمن زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع مسؤولين بريطانيين. وكشف الشيباني أن تخلف النظام السابق عن دفع الإيجار أثار موجة ضحك بين الحضور.

وأكد الشيباني أن المحادثات مع الحكومة التركية بشأن افتتاح السفارة مستمرة، وأن افتتاح السفارة في أنقرة يمثل أولوية للحكومة السورية نظراً للعلاقات المميزة بين البلدين.

وأوضح أن دمشق افتتحت قنصلية في غازي عنتاب لتخفيف العبء على القنصلية في إسطنبول، وأنه سيتم إعادة هيكلة البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج بداية من العام القادم، مشيراً إلى أن هناك خيارين تم التوصل إليهما بشأن مقر السفارة في أنقرة.

وزير العدل السوري ينفي تصريحاته حول مشروعية التنسيق مع التحالف الدولي

نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، صحة ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية من تصريحات نسبت إليه بشأن مشروعية التنسيق مع التحالف الدولي بموجب الشريعة الإسلامية.

وقال الويس في تدوينة عبر منصة “X”: أنفي ما تم تداوله عن أي تصريحات منسوبة لي لوسائل إعلامية، مؤكدًا أنه لم يُجْرِ أي مقابلة ولم يتحدث مع منصة “The Media Line” أو أي وسيلة إعلامية أخرى بشأن الموضوع المذكور.

وأضاف أن على الجهات الإعلامية نقل التصريحات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، والحذر من المنصات التي تهدف إلى السبق الإعلامي أو الفبركة وإثارة البلبلة.

وأوضح الويس في بيان النفي أن الشريعة الإسلامية نظام شامل يستند إلى القرآن والسنة، يفرق بين الولاء والتعامل العملي، وأن ليس كل تنسيق سياسي أو أمني يعد ولاء.

كما شدد على أن علاقات سوريا مع التحالف تقتصر على الأمن وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب دون أي تبعية أو فقدان للسيادة، مؤكداً أن الحكومة السورية وحدها صاحبة الحق في حماية أراضيها ومواطنيها من الإرهاب.

وحذر الوزير من الخلط بين الفتاوى والأحكام الشرعية وبين التفسيرات التي قد تشوه الشريعة والموقف الوطني، مشدداً على أهمية الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تقييم السياسات الوطنية، مع الالتزام بالقانون المدني الذي يحمي حقوق الأغلبية والأقليات ويحافظ على الوحدة الوطنية.

وأكد أن التصريحات المنسوبة إليه على الموقع غير دقيقة وأنه يجب الاعتماد على المصادر الرسمية لتقييم الموقف السوري.

وكان موقع “ذا ميديا لاين” نشر مقابلة نسبت للوزير تقول إن التنسيق بين الدولة السورية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” مشروع في ظل الشريعة الإسلامية، إذا التزم بمبادئ الشريعة وخدم المصلحة العامة، وأن التعاون المحدود القائم على المصالح يحافظ على السيادة السورية ويدعم مواجهة التنظيم.

الداخلية السورية: مقتل شخصين في هجوم مسلح نفذه مجهولون داخل مقهى بريف حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم مسلح نفذه مجهولون داخل أحد المقاهي في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي.

وقالت الوزارة في بيانها إن القرية شهدت مساء السبت حادثة إطلاق نار عشوائي داخل مقهى شعبي، ما أدى إلى وفاة مواطنَين على الفور وإصابة عدد من الحاضرين بجروح متفاوتة.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة باشرت فورًا تطويق موقع الحادث، وبدأت إجراءات التحقيق للكشف عن ملابساته، وتعقب الجناة بهدف توقيفهم وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ تدابير إضافية لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأدانت وزارة الداخلية السورية الهجوم ووصفته بأنه “جريمة نكراء”، مؤكدة رفضها لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام سورية، سارعت دوريات قوى الأمن الداخلي إلى الوصول لمكان الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا وحظرًا مؤقتًا للتجوال داخل القرية، فيما بدأت عمليات ملاحقة منفذي الهجوم لتعزيز الأمن في المنطقة.

الأمن السوري يوقف طيارًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب خلال حكم الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، عن إلقاء القبض على العميد الطيار حمزة محمد الياسين، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، إن العملية الأمنية نفذت بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب، وأسفرت عن توقيف الياسين وفق مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.

وأضاف الشنتوت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط الياسين في تنفيذ طلعات جوية استهدفت المدن والبلدات الثائرة، بالإضافة إلى مشاركته في طلعات خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، والتي أسفرت عن خسائر بشرية بين المدنيين الأبرياء.

وأشار المسؤول السوري إلى أن الياسين أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لعرضه على القضاء، مؤكداً استمرار الأمن الداخلي في ملاحقة فلول النظام السابق المتورطين في جرائم حرب لضمان تطبيق القانون وحماية السلم الأهلي.

سوريا.. محافظ ريف دمشق يحدد مهلة لإزالة كل رموز النظام السابق

أصدر محافظ ريف دمشق عامر الشيخ تعميماً شدد بموجبه على إزالة كل رموز النظام السابق في الأماكن العامة والخاصة، بما يشمل الصور والشعارات والكتابات والكابلات والتماثيل وغيرها، وذلك قبل 1 ديسمبر دون استثناء.

وكلف المحافظ مديري المناطق ورؤساء الوحدات الإدارية بمتابعة تنفيذ التعميم بشكل مباشر ورفع تقارير دورية حول سير العمل، مشدداً على أن كل من يتخلف عن التنفيذ يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترسيخ الانتماء الوطني وطي صفحة الاستبداد وبناء مستقبل يليق بتضحيات السوريين.