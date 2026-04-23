كاتس: الهجوم المقبل على إيران سيكون مختلفاً وقاتلاً

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد على إيران سيكون “مختلفاً وقاتلاً”، مؤكداً أن الضربات المرتقبة ستستهدف ما وصفه بـ”أكثر النقاط إيلاماً” داخل البلاد، بهدف زعزعة أركانها.

وجاءت تصريحات كاتس خلال تقييم أمني عُقد في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، بمشاركة رئيس الأركان إيال زامير وكبار قادة المؤسسة العسكرية، حيث شدد على أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة دفاعياً وهجومياً، وأن الأهداف العسكرية “محددة مسبقاً”.

وأضاف كاتس أن تل أبيب تنتظر “الضوء الأخضر من الولايات المتحدة” لبدء العملية، مشيراً إلى أن الهدف المعلن يتمثل في استكمال ما وصفه بـ”القضاء على منظومة الحكم في إيران”، إلى جانب استهداف البنية التحتية الحيوية، بما يشمل منشآت الطاقة والكهرباء.

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي القيادة الإيرانية بالاعتماد على أدوات القمع الداخلي عبر الحرس الثوري وقوات الباسيج، معتبراً أن النظام الإيراني “يعيش حالة ضعف”، وأن قادته يختبئون في الأنفاق ويواجهون صعوبة في اتخاذ القرار، على حد تعبيره.

كما عقد كاتس مقارنة بين الوضع في إيران وبين ما وصفه بتطورات في لبنان وغزة، مشيراً إلى حزب الله وحركة حماس، ومعتبراً أن القيادات هناك “تركز على البقاء أكثر من الاهتمام بالخسائر البشرية”.

وختم وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحاته بالتأكيد على أن الهجوم المرتقب “سيحمل ضربات مدمرة غير مسبوقة”، على حد قوله، معتبراً أنها قد تؤدي إلى “زعزعة أسس النظام الإيراني”، في تصعيد يعكس استمرار التوتر المتصاعد بين الجانبين واحتمالات انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.