كاتس: سنبقى في سوريا ولبنان وغزة «حتّى إشعار آخر»

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في ما وصفها بـ”المناطق الأمنية” في جنوب سوريا، ومناطق في لبنان وقطاع غزة، وذلك حتى إشعار آخر.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال مراسم تأبينية لجنود إسرائيليين قُتلوا في حرب تموز ضد حزب الله في لبنان عام 2006، حيث قال إن “الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا من العناصر الجهادية”، مضيفًا: “لن ننسحب من المناطق الأمنية”.

ونقلت وكالة وكالة فرانس برس هذه التصريحات، بالتزامن مع تقارير عن تعزيز الجيش الإسرائيلي وجوده العسكري في جنوب سوريا، في ظل تصاعد الإدانات العربية للتوغلات الأخيرة في محافظتي درعا والقنيطرة، واعتبارها انتهاكًا للسيادة السورية وتصعيدًا يهدد استقرار المنطقة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، مع توسع التوغلات داخل ريفي درعا والقنيطرة بشكل متكرر، وسط رفض رسمي سوري وإدانات عربية متزايدة.

وبحسب التقارير، توسع الجيش الإسرائيلي بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أواخر عام 2024 في مناطق جنوب سوريا خارج المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، كما سيطر على مواقع في جبل الشيخ وعدد من النقاط العسكرية التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق.

كما واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات توغل في ريفي درعا والقنيطرة، مع إنشاء نقاط عسكرية جديدة وربطها بطرق ميدانية، إضافة إلى تنفيذ مداهمات واعتقالات وإطلاق نار ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم، وفق ما ورد في التقارير الميدانية.