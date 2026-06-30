كاتس: قد نكون غداً في حرب مع إيران والجيش بأعلى «درجات التأهب»

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات برفع مستوى الجاهزية لتنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم “أزرق–أبيض”.

وأضاف كاتس خلال إحاطة صحفية أن تل أبيب لا تستبعد سيناريو اندلاع حرب مع إيران، قائلاً: “قد نجد أنفسنا غداً في حرب مع إيران، وإذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل فسنرد بقوة”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب عالية على المستويين الدفاعي والهجومي، مؤكداً أن إسرائيل أبلغت موقفها إلى الإدارة الأمريكية، وتتابع التطورات الإقليمية عن كثب.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن احتمال التصعيد مع إيران قد يرتبط بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المفاوضات أو استئناف الهجوم، أو في حال قيام إيران بأي خطوة عسكرية ضد إسرائيل.

وأضاف أن إيران ما زالت تمتلك قدرات صاروخية معتبرة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمختلف السيناريوهات، بما في ذلك حماية الجبهة الداخلية.

وفي سياق متصل، قال كاتس إن إسرائيل ستواصل استهداف أي تهديد مباشر، مضيفاً أن أي إطلاق نار من حزب الله سيقابل بضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من ما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، معتبراً أن بقاء القوات هناك يمثل “إنجازاً أمنياً”، وأن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حزب الله.

كما أشار إلى أن الجيش اللبناني، بدعم أمريكي، قد يتولى مهام أمنية في المناطق الحدودية لإبعاد حزب الله، ضمن ترتيبات أمنية مستقبلية.

وتطرق كاتس إلى الملف السوري، قائلاً إن إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها داخل سوريا، مؤكداً متابعة التطورات هناك مع التركيز على ما وصفه بحماية الدروز.

وفي ملف غزة، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تسمح بإعادة تسليح حركة حماس، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق شروط نزع السلاح.

كما أشار إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) تشكل تهديداً متزايداً، وأن إسرائيل تستعد لمختلف السيناريوهات العسكرية في المرحلة المقبلة.