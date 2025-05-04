كاتس يتوعد «الحوثيين»: سنرد بسبعة أضعاف بعد ضربة مطار بن غوريون

في تصعيد ينذر بتوسع رقعة المواجهة الإقليمية، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جماعة “الحوثي” برد قاسٍ وصفه بـ”السباعي”، بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون في تل أبيب، ما أسفر عن إصابات وأضرار كبيرة.

وأعلن كاتس أن “من يضربنا، سنضربه سبعة أضعاف”، في أول تعليق رسمي عقب الحادثة التي أثارت ذعراً واسعاً في الداخل الإسرائيلي، ووصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها خرق غير مسبوق للدفاعات الجوية.

وأقر الجيش الإسرائيلي بسقوط الصاروخ اليمني الذي تجاوز أربع طبقات دفاعية، منها منظومتَي “حيتس” الإسرائيلية و”ثاد” الأمريكية، ما أدى إلى دوي انفجارات عنيفة داخل محيط المطار الدولي.

وبحسب القناة 12، فإن الرأس الحربي للصاروخ كان كبيراً إلى حدّ أحدث موجة انفجارات هائلة في الموقع، وسط تقارير عن إصابات وتفعيل لتعليمات الطوارئ من الجبهة الداخلية.

ويأتي تصريح كاتس بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف من آخر غارة إسرائيلية على الأراضي اليمنية، والتي توقفت حينها بطلب أمريكي، مع تواجد قوات أمريكية في المنطقة.

نتنياهو يدعو لاجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع أمني عاجل في أعقاب استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ أُطلق من اليمن، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر تم تأجيله من السادسة إلى السابعة مساءً.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر في وقت سابق اليوم بسقوط صاروخ باليستي في محيط المطار، ما أسفر عن عدد من الإصابات، وأدى إلى تفعيل تعليمات الطوارئ من قبل الجبهة الداخلية.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الرأس الحربي للصاروخ كان كبيراً للغاية، وتسبب في موجة انفجارات هائلة، موضحة أن الصاروخ تجاوز أربع طبقات من أنظمة الدفاع الجوي، من بينها منظومتَا “حيتس” الإسرائيلية و”ثاد” الأمريكية، دون أن يتم اعتراضه.

من جهتها، أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية في بيان رسمي تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أنه أصاب هدفه بدقة، وأن الدفاعات الإسرائيلية والأمريكية فشلت في التصدي له.