كاتس يهاجم «عون ونعيم قاسم» ويتوّعد: سنحرق لبنان

نقلت مصادر إعلامية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله إن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم “يلعب بالنار”، وإن الرئيس اللبناني جوزيف عون “يقامر بمستقبل لبنان”.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء عقده كاتس مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان جانين هينيس بلاسخارت، حيث شدد على أنه “لن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار في لبنان مع استمرار قصف قواتنا ومستوطنات الجليل”.

وأضاف أن استمرار الوضع الميداني سيؤدي إلى تصعيد واسع، قائلاً إن نعيم قاسم يلعب بالنار، وإن هذه النار “ستحرق حزب الله ولبنان بأكمله”، على حد تعبيره.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول إنه في حال استمرار الحكومة اللبنانية بالاحتماء تحت غطاء ما وصفه بتنظيم حزب الله، فإن “النار ستحرق أرز لبنان”.

في موازاة ذلك، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع الحد الأقصى للتجمعات إلى 1500 شخص في مناطق خط المواجهة شمالًا، بما يشمل بلدات ميرون وبار يوشاي وأور هاغنوز وسافسوبا.

على الصعيد الداخلي، عقد رؤساء مستوطنات الشمال مؤتمرًا صحفيًا أعلنوا خلاله أنهم سيعتمدون تقييمًا مستقلاً لمستوى المخاطر دون انتظار تقديرات قيادة الجبهة الداخلية، في ظل استمرار التهديدات من حزب الله.

كما أشاروا إلى قرارات بعدم فتح المدارس في بعض المناطق بسبب مخاطر الطرق، بينما تستمر العملية التعليمية بشكل جزئي في مناطق أخرى.

واتهم رئيس المنتدى الإقليمي موشيه دافيدوفيتش السلطات الإسرائيلية بالإهمال، معتبرًا أن تصنيف المنطقة كآمنة لا يعكس الواقع الميداني، معلنًا نقل التصنيف إلى مستوى “برتقالي” تحسبًا لأي تصعيد.

كما أشار إلى تدهور الحالة النفسية للأطفال نتيجة استمرار القصف، خاصة بعد سقوط طائرة مسيرة قرب مدرسة في منطقة تابعة للمجلس الإقليمي ميتا آشر.