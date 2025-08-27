كاتس يوجه إهانة للرئيس البرازيلي.. ريو دي جانيرو تردّ!

شهدت العلاقات بين إسرائيل والبرازيل توترًا جديدًا بعدما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إهانات مباشرة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في تصعيد أثار ردود فعل رسمية غاضبة من ريو دي جانيرو.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان رسمي إن تصريحات كاتس الأخيرة “إهانات وتصريحات مسيئة وغير مقبولة إلى البرازيل ورئيسها”، مشيرة إلى أن الهجوم يأتي في وقت حساس تتعرض فيه البرازيل لضغوط دبلوماسية متعددة. وأضافت الوزارة أن من الأفضل لكاتس أن يتحمل المسؤولية ويكشف الحقيقة بشأن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، الذي أودى بحياة مدنيين وصحفيين، بدلًا من نشر الأكاذيب.

وكان كاتس قد اتهم الرئيس البرازيلي بأنه “معاد للسامية ومؤيد لحماس”، وذلك بعد أن قررت البرازيل رسميًا الانسحاب من التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) في يوليو الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ولم يتوقف الوزير عند التصريحات فقط، إذ نشر عبر حسابه على منصة “إكس” صورة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهر المرشد الإيراني علي خامنئي وهو يتلاعب بالرئيس البرازيلي كدمية، في إشارة مستفزة أثارت موجة استنكار دبلوماسي وشعبي في البرازيل.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تقلبات سياسية وأمنية متزايدة، ما يجعل من الضروري التعامل مع التصعيد الدبلوماسي بحذر لتجنب تصاعد الأزمة بين البلدين.

Quando o presidente do Brasil, Lula @LulaOficial, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas.

Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e… pic.twitter.com/O0rzmTYqPA — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 26, 2025