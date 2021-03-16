«كاجمان» يُعرب عن سعادته بالتداول السلمي للسلطة الذي شهدته ليبيا اليوم

حيا عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً عبد السلام كاجمان، زملائه الذين عملوا معا في المجلس الرئاسي طيلة سنوات ومحاولتهم إنجاز عدد من الملفات.

وعبر كاجمان في كلمة ألقاها في مراسم تسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد اليوم الثلاثاء بطرابلس، عن سعادته بالتداول السلمي للسلطة الذي شهدته ليبيا.

وقال كاجمان: “مرحلة حكومة الوفاق الوطني كانت صعبة وعملنا حسب إمكانياتنا وواجهنا العديد من الصعاب وما تبعها من أحداث كان لها الأثر الكبير، وفق الله الحكومة والمجلس في أداء مهامهما للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر القادم وحل مشاكل المواطنين اليومية سواء السيولة أو الكهرباء وعودة المهجرين والمصالحة”.