كاد أن يتحول إلى كارثة.. ما لذي حصل في احتفال الأرجنتين ببطل العالم «ميسي»؟

عاد منتخب الأرجنتين، الفائز بلقب كأس العالم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى العاصمة الأرجنتية بوينس آيرس من قطر.

ونزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولاً إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية «Muchachos» الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا، لتغادر الحافلة بعيد ذلك إلى مجمع التدريب.

ووسط صرخات ملايين الأرجنتينيين، الذين خرجوا إلى الشوارع للترحيب بالمنتخب، كادت أن تتحول لحظات الفرح إلى حادثة مخيفة، عندما أوشك النجم ليونيل ميسي وعدد من نجوم «التانغو» على الارتطام بكابل كهرباء معلق، واحتمال السقوط من على متن الحافلة المكشوفة التي كانت تقلهم.

وفي مرحلة ما، جلس ليونيل وهو يحمل كأس العالم، على منطقة مرتفعة من الحافلة المكشوفة، وإلى يمينه لياندرو باريديس ورودريغو دي بول، وإلى يساره أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي.

وبينما كانت الحافلة تأخذ منعطفاً لجهة اليسار، كان اللاعبون ومن بينهم النجم ليونيل ميسي يلوحون جميعاً للجمهور، من دون أن ينتبهوا إلى اقترابهم من كابل كهرباء.

وقبل ثوانٍ من الارتطام، انتبه اللاعبون للكابلات وخفضوا رؤوسهم بسرعة في الوقت المناسب لينقذوا أنفسهم، لكن باريديس فقد قبعته.

وأمام نحو 90 ألف متفرج في استاد لوسيل في الدوحة، قاد ميسي بلاده إلى لقبها الثالث بعد 1978 و1986، حارماً ديوك فرنسا المتوج في 1998 و2018 من الإنجاز عينه.

ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، كان أول لاعب ينزل من الطائرة حاملاً كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني، ووضعت صورته على ذيل الطائرة مع عبارة «فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد».