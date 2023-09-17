كارثة الفيضانات في درنة تكشف عجز الدولة الليبية

أقرّ نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني” اليوم الأحد، أن الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة الفيضانات في درنة.

ووفقاً لما أوردته “سكاي نيوز عربية” قال الكوني: أن هناك ارتباكًا كبيرًا من قبل كل الأطراف في التعامل مع الكارثة، مشيرًا إلى أن التوقعات كانت أن درنة ستتعرض لفيضانات من البحر.

وفي وقت سابق، قالت مفوضية شؤون اللاجئين: أن هناك أعدادًا كبيرة من النازحين في ليبيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة.

وأوضحت أن كارثة الفيضانات في ليبيا أكبر من قدرات السلطات الليبية على التعامل معها، مشددة على أنه يجب أن يكون هناك التزام باستمرارية في إرسال المساعدات إلى درنة.

وفي الأثناء، تتواصل عمليات البحث والإغاثة والإنقاذ في درنة بعد أيام من كارثة الفيضان وانفجار السدين المحيطين بوادي درنة.

وأعلنت الهيئة العامة للتعرف على المفقودين عن انتشال 9 جثث مجهولة الهوية من داخل البحر في المدينة اليوم الأحد.

وتعمل عشرات الفرق الليبية والدولية على البحث عن مفقودين وعن الجثث التي جرفها البحر أو طمرت بفعل الفيضانات التي ضربت المدينة جرّاء إعصار “دانيال” المدمّر.