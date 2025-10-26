كارثة بافاريا.. الشرطة تطلق النار على جندي بالخطأ أثناء تمرين عسكري

شهدت منطقة إردينغ في بافاريا العليا حادثة مثيرة خلال مناورة عسكرية كبرى للجيش الألماني، بعد أن أطلقت الشرطة النار على أحد الجنود، معتقدةً أنه ينتمي إلى عصابة مسلحة.

وقع الحادث نتيجة “سوء تفسير” وتنسيق ناقص بين الجيش والشرطة، حيث استخدمت الشرطة ذخيرة حية بينما استخدم الجنود ذخيرة تدريب غير قاتلة، وأصيب الجندي الذي تورط في الواقعة.

وأوضحت الشرطة أن البلاغ الأول جاء من سكان المنطقة عن شخص مسلح في شارع هوهينليندن، فحضرت قوة كبيرة مع دعم مروحيات، لتكتشف لاحقًا أن الشخص هو جندي مشارك في التمرين العسكري، ولم يكن يشكل أي تهديد، إلا أن سوء التواصل أدى إلى إطلاق النار.

ووقع الحادث بالقرب من القاعة الرياضية ومركز الشباب المحلي، حيث اضطر الأطفال والمراهقون إلى البقاء داخل القاعة أثناء إغلاق الحي من قبل الشرطة، ووصف مسؤول محلي المشهد بأنه “فوضى كاملة”.

وأكدت الشرطة والجيش لاحقًا أن الواقعة نتجت عن “سوء تفسير في الموقع” وفشل التعرف على هوية الجنود، فيما نفت الشرطة علمها ببدء التمرين يوم الأربعاء، متوقعةً أن يكون الخميس، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا لمعرفة أسباب “فجوة الاتصال” بين الجيش والشرطة.

رئيس منطقة إردينغ وصف الحادث بـ”الكارثة المطلقة”، مطالبًا بضمان عدم تكراره، بينما أكد الجيش على ضرورة تحسين التنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن تمرين “مارشال باور” صُمم لمحاكاة القتال خلف خطوط العدو بمشاركة الجيش والشرطة، وشمل مناطق مأهولة، بهدف تدريب القوات على مواجهة التهديدات غير التقليدية، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الاتجار غير المشروع.