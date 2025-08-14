كارثة بالهند ومصر وانتفاضات في صربيا وحرائق غابات في أوروبا

شهد العالم خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الكوارث والحوادث المأساوية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات، في الهند، أدى فيضان مفاجئ في ولاية جامو وكشمير إلى مصرع 33 شخصًا وفقدان نحو 200 آخرين، فيما توفي سائح روسي وأصيب 43 آخرون في مصر بحوادث سير متفرقة على طريق شرم الشيخ – القاهرة، إضافة إلى محاولة سرقة واعتداء على إمام مسجد في قنا ومطاردة فتاتين بمدينة 6 أكتوبر، في هولندا، أسفر حادث منطاد عن وفاة شخص وإصابة خمسة، بينما شهدت صربيا إصابات عديدة لأعضاء حزب حاكم وعناصر شرطة خلال احتجاجات عنيفة، قطر حكمت بالسجن خمس سنوات على زعيم الطائفة البهائية بتهمة الإساءة للدين، في حين استقبل لبنان أول رحلة جوية من الجزائر بعد سنوات من التوقف، أوروبا تواجه موجة حر قياسية أدت إلى حرائق غابات مدمرة في إسبانيا واليونان وألبانيا وتركيا، مع تزايد حالات الإصابات والوفيات، كما سجلت إيطاليا وفاة شاب تونسي في السجن أثارت انتقادات واسعة.

الهند.. مصرع 33 شخصًا وفقدان 200 آخرين جراء فيضانات بولاية جامو وكشمير

شهدت ولاية جامو وكشمير الهندية فيضانًا مفاجئًا اجتاح منطقة كشتوانر، أسفر عن مصرع 33 شخصًا وفقدان نحو 200 آخرين، وفق ما أفادت به صحيفتا “إنديا تايم” و”هندو”.

وضرب الفيضان قرية تشاسوتي النائية، آخر قرية يمكن الوصول إليها بالسيارة على طريق ضريح مشايل ماتا في منطقة كشتوار، ما أدى إلى تعليق الياترا السنوية إلى الضريح وتعطيل النشاطات المحلية.

وحشدت السلطات جميع الموارد وتوجهت إلى مكان الحادث لتنفيذ عمليات إنقاذ وإغاثة واسعة النطاق، بينما نعى الحاكم المناوب مانوج سينها الضحايا، مؤكدًا توجيه فرق الحكومة المدنية والشرطة والجيش وقوات الإنقاذ الوطنية لتقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين.

كما شدد الوزير الاتحادي جيتيندرا سينغ على خطورة الفيضان وحجم الخسائر المحتملة، مؤكدًا تحرك فرق الإنقاذ فورًا إلى الموقع للسيطرة على الوضع.

مصرع سائح روسي وإصابة آخر في حادث سير على طريق شرم الشيخ – القاهرة

أعلنت السفارة الروسية في القاهرة عن وفاة سائح روسي وإصابة آخر في حادث سير وقع ليلة 14 أغسطس على الطريق بين شرم الشيخ والقاهرة، إثر حادث لحافلة تقل سياحًا من روسيا.

وقالت السفارة في بيانها إن المصاب يتلقى العلاج في مستشفى أبو رديس، ويجري القسم القنصلي التنسيق مع السلطات المصرية وشركة “كورال ترافل” وشركة التأمين لتقديم الدعم اللازم للمواطنين الروس.

وفي سياق متصل، أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة 10.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع ارتفاع إصابات الحوادث بنسبة 7.5%.

القبض على ملثم طعن إمام مسجد في قنا أثناء محاولة سرقة

أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر ضبط شاب ملثم هاجم إمام مسجد “أبو بكر الصديق” في بندر فرشوط شمال محافظة قنا، واعتدى عليه بطعنات داخل المسجد أثناء محاولة سرقته.

التحريات كشفت أن الإمام فوجئ بالجاني، البالغ من العمر 24 عامًا وذو سوابق في قضايا سرقة، أثناء وجوده في المسجد الذي يخضع لأعمال تطوير منذ خمس سنوات. وعند اكتشاف أمره، سدد المتهم طعنتين للإمام قبل أن يفر هاربًا.

القوات الأمنية كثفت جهودها وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بأن هدفه كان سرقة محتويات المسجد، إلا أن وجود الإمام دفعه للاعتداء عليه.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري أجرى اتصالًا هاتفيًا بالإمام المصاب ممدوح محمود حسين للاطمئنان على صحته، مؤكداً متابعة حالته وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مشددًا على أن حماية الأئمة وسلامتهم تمثل أولوية قصوى للوزارة.

إصابة 43 شخصاً بينهم 39 سائحاً روسياً في حادث سير بمصر

أصيب 43 شخصاً، بينهم 39 سائحاً روسياً، في حادث سير على طريق شرم الشيخ – القاهرة، وفق ما أفادت وكالة “نوفوستي” نقلاً عن مصدر طبي مصري.

وأعلنت السفارة الروسية بالقاهرة وفاة سائح روسي وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن الحادث وقع ليلة 14 أغسطس أثناء رحلة سياحية، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى أبو رديس لتلقي العلاج.

وأكدت السفارة أن قسمها القنصلي يتابع الحادث بالتنسيق مع السلطات المصرية وشركة “كورال ترافل” السياحية وشركة التأمين، لتقديم الدعم اللازم للمواطنين الروس.

وتشير أحدث بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في مصر إلى أن وفيات حوادث الطرق عام 2024 بلغت 5260 حالة، بانخفاض 10.3% عن عام 2023، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 76,362 إصابة، وكانت محافظة الدقهلية الأعلى تسجيلاً للإصابات (15,563 إصابة)، مقابل 39 إصابة فقط في محافظة السويس، وهي الأقل على مستوى البلاد.

حادثة مطاردة فتاتين في 6 أكتوبر تثير غضباً واسعاً في مصر والمتهمون يواجهون تهمًا مشددة

أثارت واقعة مطاردة خطيرة لفتاتين بمدينة 6 أكتوبر موجة غضب واسعة في الشارع المصري، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الملاحقة بالسيارات وانتهائها بحادث تصادم.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط أربعة متهمين، بينهم ثلاثة طلاب جامعيين وسائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي، بعد بلاغ تقدمت به إحدى الفتاتين أكدت فيه تعرضها وصديقتها للمطاردة والمضايقة على الطريق من قبل سائقي ثلاث سيارات، ما أدى إلى اصطدام سيارتها بسيارة نقل متوقفة وإصابتهما بجروح.

وأكدت التحريات أن المتهمين أغلقوا المسار أمام سيارة الفتاتين، في محاولة لإجبارهما على التوقف، قبل أن يفروا من موقع الحادث. وتم التحفظ على السيارات المستخدمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبحسب تقرير طبي، أصيبت إحدى الفتاتين بسحجات وكدمات، بينما أصيبت الأخرى بجرح قطعي في الجبهة استلزم إجراء عملية خياطة، وقد استقرت حالتهما وغادرتا المستشفى لاحقاً.

من جانبه، رجح المحامي بالنقض عمرو عبد السلام أن يواجه المتهمون تهمًا تصل عقوبتها إلى السجن من 10 إلى 15 عامًا، بينها “الشروع في القتل” و”التعرض لأنثى” و”التحرش”، مشدداً على ضرورة تشديد العقوبات لردع مثل هذه الأفعال التي وصفها بأنها فردية لكنها خطيرة.

هولندا.. مصرع شخص وإصابة خمسة في حادث منطاد خرج عن السيطرة بإقليم فريزلاند

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، إثر هبوط صعب لمنطاد كان يقل 34 شخصًا عند قرية دي فويفي شمالي هولندا.

وذكرت السلطات المحلية أن الحادث وقع أثناء محاولة الهبوط في حقل قريب، حيث تسببت رياح مفاجئة في فقدان السيطرة على المنطاد، ما أدى إلى اصطدامه بالأرض عدة مرات وانجرافه قبل التوقف.

وأوضح متحدث باسم هيئة السلامة في إقليم فريزلاند أن الحادث تسبب في حالة ذعر شديدة بين الركاب، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الدقيقة.

وفتحت الشرطة الهولندية تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب الحادث، دون الكشف حتى الآن عن هوية الضحايا أو جنسياتهم.

صربيا: إصابة 64 عضوًا في الحزب الحاكم و16 شرطياً خلال اعتداءات المتظاهرين

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إصابة 64 عضوًا في حزب “التقدم” الحاكم، و16 شرطياً بينهم اثنان في حالة حرجة، خلال اعتداءات شنها متظاهرون ليلة الأربعاء على مقار الحزب في عدة مدن، أبرزها نوفي ساد.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الداخلية إن قوات الأمن تدخلت في اللحظات الأخيرة لمنع اقتحام مقر الحزب في جادة التحرير بمدينة نوفي ساد، حيث واجهت مقاومة عنيفة من المحتجين، وتم تأمين وصول سيارات الإسعاف للمصابين.

وشهدت عدة مدن مثل بلغراد، ولازاريفاتس، وبانتشيفو، وكرالييفو، اشتباكات واعتداءات على فروع الحزب، فيما تجمع آلاف المتظاهرين في بلغراد ونوفي ساد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وأكد الرئيس فوتشيتش أنه سيتم تحديد هوية جميع المشاركين في أعمال الشغب واعتقالهم خلال 48 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق احتجاجات مستمرة منذ نوفمبر 2024، عقب حادثة انهيار سقف مظلة في محطة قطارات نوفي ساد التي أدت إلى مقتل 16 شخصاً، وتلتها تحقيقات أسفرت عن اعتقال مسؤولين كبار بتهم فساد وتسبب بأضرار مالية كبيرة.

وفيما تدعو الحكومة إلى الحوار الوطني، تصر المعارضة على مطالبها، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية.

قطر تحكم بالسجن 5 سنوات على زعيم الطائفة البهائية بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”

أصدرت هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على ريمي روحاني، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي تعتبره الجماعة البهائية الدولية زعيمًا للطائفة البهائية في البلاد، بتهمة نشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي “يشكك في أسس الدين الإسلامي”، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

ويقبع روحاني في السجن منذ أبريل الماضي، حيث رفضت المحكمة طلب الدفاع منحه الرأفة لأسباب صحية، رغم تقديم تقارير طبية تفيد بمعاناته من مرض في القلب، وفق وثائق قدمها مكتب الجماعة البهائية الدولية ومقره جنيف.

واعتبرت صبا حداد، ممثلة الجماعة البهائية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه “انتهاك جسيم وخطير لحرية الدين أو المعتقد، وهجوم مباشر على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة القطرية بشأن القضية، كما لم يرد مكتب الاتصال الدولي على استفسارات “أسوشيتد برس” حول ملابسات المحاكمة أو دوافع الاتهامات الموجهة لروحاني.

تعد الطائفة البهائية أقلية دينية تواجه تحديات قانونية في عدد من الدول بالمنطقة، وغالبًا ما تُثار حولها قضايا تتعلق بحرية المعتقد والتعبير. وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة لقطر، التي تواجه تدقيقًا دوليًا متزايدًا بشأن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان.

لبنان يستقبل أول رحلة جوية من الجزائر منذ سنوات

وصلت اليوم الخميس إلى لبنان أولى رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، إيذانًا باستئناف الرحلات المنتظمة بين البلدين بعد توقف دام لسنوات.

وتأتي هذه الرحلة تنفيذًا للوعد الذي قطعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى الجزائر.

وكان في استقبال الرحلة وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إلى جانب رئيس لجنة الصداقة اللبنانية – الجزائرية النائب قاسم هاشم، وسفير الجزائر لدى لبنان كمال أبو شامة، والمدير العام للطيران المدني المهندس أمين جابر.

يُذكر أن آخر رحلة افتتاحية بين العاصمتين جرت في 21 يونيو 2023، بعد انقطاع دام منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا، فيما يعود التعاون الجوي بين لبنان والجزائر إلى عام 1970، تاريخ توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، ما يعكس تاريخًا طويلًا من العلاقات الإنسانية والتاريخية المتينة بين البلدين.

موجة حر قياسية تشعل حرائق غابات مدمرة في أوروبا

تشهد أوروبا موجة حر غير مسبوقة أدت إلى اندلاع حرائق غابات واسعة في إسبانيا واليونان وألبانيا وتركيا، مخلّفة خسائر بشرية ومادية كبيرة، ودافعة عدداً من الدول إلى تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي لطلب المساعدة العاجلة.

في إسبانيا، أعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص خلال مكافحة الحرائق، بينهم مدني ورجل إطفاء متطوع في منطقة ليون، فيما حذرت الأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر حتى الاثنين مع توقع تجاوز درجات الحرارة 44 درجة مئوية، وقد أجبرت النيران آلاف السكان على النزوح، بينهم 700 شخص من مدينة كاسيريس غرب البلاد.

أما في اليونان، فتستعر الحرائق لليوم الثالث، خاصة في جزيرة خيوس ومنطقة أخايا، مخلفة أكثر من 95 إصابة واحتراق أكثر من 10 آلاف هكتار منذ الثلاثاء.

وأصدرت السلطات إنذاراً أحمر بمخاطر حرائق مرتفعة في عدة مناطق، بينما اضطرت فرق الإنقاذ إلى إجلاء سكان خيوس بحراً.

كما امتدت النيران إلى ألبانيا وتركيا، حيث أصيب عدد من رجال الإطفاء. ووفق بيانات الاتحاد الأوروبي، التهمت الحرائق منذ بداية العام نحو 439 ألف هكتار، مقارنة بـ187 ألف هكتار العام الماضي، مع تسجيل 1,628 حريقاً منذ يناير.

إسبانيا تستنجد بالاتحاد الأوروبي لمواجهة حرائق غابات واسعة

أعلنت الحكومة الإسبانية طلب دعم الاتحاد الأوروبي في مواجهة الحرائق الهائلة التي اندلعت في عدة مناطق من البلاد، حسبما صرح وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا يوم الأربعاء.

وفي مقابلة مع إذاعة “كادينا سير”، قال الوزير: “طلبنا من إدارة الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم، وأضفنا عليه طابعا رسميا هذا المساء”، مشيرا إلى أن إسبانيا طلبت طائرتين مزودتين بخزانات تزيد سعتها عن 5.5 ألف لتر لإطفاء الحرائق.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أن الوضع لا يزال خطيرا، وسط عمليات إجلاء واسعة شملت آلاف الأشخاص في عدة مناطق، وفق ما نقلته صحيفة “إسبانيول” يوم الثلاثاء.

وفاة تونسي بسجن إيطالي ونائب سابق ينتقد صمت الدولة

أكد النائب التونسي السابق المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، وفاة الشاب التونسي دانيلو الرياحي، البالغ من العمر 17 عاماً، داخل أحد السجون الإيطالية في منطقة تريفيزو.

وأوضح الكرباعي في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك” أن دانيلو حاول الانتحار شنقاً بسروال دجينز داخل زنزانته ليلة الأحد – الاثنين، بعد أيام قليلة من اعتقاله في فيتشنزا. وعلى الرغم من تدخل الحراس والطبيب لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة بعد أقل من 48 ساعة في العناية المركزة.

وأشار الكرباعي إلى أن هذه الوفاة تأتي ضمن تسع حالات مشابهة لتونسيين داخل السجون الإيطالية منذ بداية عام 2025، موضحاً أن شهادات السجناء تتحدث عن إهمال، واكتظاظ خانق، وضغوط نفسية شديدة تدفع الشباب إلى الانتحار.

وتساءل النائب السابق في تدوينته: “صفر لجنة تحقيق.. صفر تحرك دبلوماسي.. صفر بيان رسمي من الدولة التونسية.. إلى متى سنعدّ موتانا بصمت؟”، مضيفاً: “أرواح تُزهق.. وحقوق تُسحق.. والدولة غائبة!.. الله يرحمه ويرحم كل ضحايا الصمت”.

تونس.. رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج عن المعتقلات السياسيات وسجينات الرأي

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات، وذلك في بيان صدر يوم الأربعاء.

وجاء البيان بمناسبة ذكرى 13 أغسطس 1956 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية والاحتفال بعيد المرأة التونسية، حيث أكدت الرابطة رفضها أي محاولة للمساس بالمجلة أو تقليص الحقوق التي أقرتها.

كما نددت الرابطة بعدم معالجة ملفات النساء الفلاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية، معبرة عن قلقها العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يتعرضن للاستغلال والعنف.

وشددت على ضرورة التصدي لأي خطاب أو ممارسة تمييزية، واستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون والواقع.

وأشارت الرابطة إلى إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات، ما عطّل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء، بالإضافة إلى تفاقم التضييق على الحريات وملاحقة الناشطات والزج ببعضهن في السجون.