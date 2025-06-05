سفينة شحن تحترق قبالة ألاسكا.. إجلاء كامل للطاقم و800 سيارة كهربائية على متنها

أعلنت شركة “زودياك ماريتايم” إجلاء طاقم سفينة الشحن “مورنينغ ميداس” بالكامل، بعد اندلاع حريق هائل على متنها قبالة سواحل ألاسكا، وسط مخاوف من تفاقم الحادث الذي يسلط الضوء على تزايد حرائق السفن في قطاع الشحن البحري.

السفينة، التي ترفع علم ليبيريا، كانت في طريقها من ميناء يانتاي الصيني إلى المكسيك، وتحمل على متنها نحو 3,000 مركبة، من بينها 800 سيارة كهربائية، عندما لوحظ تصاعد كثيف للدخان من سطحها.

وأكدت الشركة المشغلة أن الطاقم المؤلف من 22 فردًا تمكن من إخلاء السفينة بسلام، باستخدام قارب نجاة قبل أن يتم نقلهم إلى سفينة تجارية قريبة بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي، وفق رويترز.

ووفقًا للمعلومات، تقع السفينة المنكوبة حاليًا على بعد نحو 483 كيلومترًا جنوب غرب جزيرة أداك، حيث تواصل فرق الإنقاذ محاولاتها لاحتواء الحريق والسيطرة على الوضع.

الحادثة تأتي في ظل ارتفاع لافت في عدد حرائق السفن، لا سيما تلك التي تنقل مركبات كهربائية، إذ أشار تقرير حديث صادر عن شركة التأمين “أليانز” إلى أن قطاع الشحن يشهد حالياً أعلى معدلات للحوادث البحرية منذ أكثر من عقد، لافتًا إلى التحديات المعقدة التي تواجه فرق الإطفاء في التعامل مع حرائق السفن الضخمة.

حتى الآن، لم تصدر شركة تأمين السفينة أي بيان رسمي حول أسباب الحريق أو حجم الخسائر المحتملة.