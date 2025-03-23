كارثة جديدة في الصومال.. تحطم طائرة مدنية ومقتل جميع ركابها

في كارثة طيران جديدة حول العالم، تحطمت طائرة مدنية غرب العاصمة مقديشو، كانت في رحلة داخلية، وقتل 5 أشخاص كانوا على متنها.

وقالت هيئة الطيران المدني الصومالي، اليوم الأحد، “إن الحادث وقع على بعد حوالي 24 كيلومترا جنوب غرب مقديشو”.

وأشارت الهيئة إلى أن “خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم”، وأوضحت أن “الطائرة قد أقلعت من مدينة دوبلي الصومالية القريبة من الحدود الكينية متوجهة إلى مطار آدم عدي الدولي في مقديشو”.

وبحسب موقع “الصومال الجديد”، “الطائرة المعنية هي من طراز “DHC-5D Buffalo” المسجلة برقم “5Y-RBA”، وكانت الطائرة تشغلها شركة “ترايدنت” للطيران المحدودة”.

#BREAKING: #Somalia's Civil Aviation Authority (SCAA) has confirmed that a plane crashed approximately 24 kilometers southwest of #Mogadishu on Saturday, killing all five people on board.



According to a press statement, the aircraft involved was a DHC-5D Buffalo with… pic.twitter.com/eS4dBl0ZR9 — Mowliid Haji Abdi (@MowliidHaji) March 23, 2025