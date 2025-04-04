كارثة جديد في أمريكا.. العواصف والحرائق تحصد عشرات الأرواح وتتسبب بدمار كبير

قتل 7 أشخاص على الأقل جراء عواصف وأعاصير عنيفة في الولايات المتحدة، حيث شهدت ولايات عدة، من أركنساس وصولا إلى أوهايو، رياحا عنيفة مصحوبة أحيانا بأعاصير وأمطار غزيرة، تسببت أيضا بتضرر مبانيَ واقتلاع أشجار وانقلاب سيارات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ذكرت السلطات في ولاية تينيسي، أن “خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة سوء الأحوال الجوية، ولقي أب وابنته مصرعهما في مقاطعة فاييت بولاية تينيسي بعد أن انقلب منزلهما الجاهز بسبب إعصار، كما أبلِغ عن وفيات أخرى في ولاية ميسوري، وكذلك في إنديانا حيث أفيد بتعرض رجل للصعق بعد اصطدام سيارته بخط كهرباء”.

وبحسب المعلومات، “أغلقت المدارس في ولايات عدة متأثرة بالعواصف، بما في ذلك ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي”، وحذّر حاكم ولاية كنتاكي أندي بيشير، على منصة إكس من “أحد أخطر الأحداث الجوية”.

ووفقا لموقع مراقبة الطاقة “باور آوتدج دوت يو إس”، “انقطع التيار الكهربائي عن حوالى 230 ألف مشترك، يوم الخميس، في ولايات عدة”.

ووفقا لخدمات الأرصاد الجوية الأمريكية، “هذا الطقس الذي قد يتسبب في فيضانات مدمرة، يُتوقع أن يستمر حتى السبت”.

ارتفاع عدد قتلى حريق الغابات في لوس أنجلوس إلى 30 شخصا



أكدت السلطات الأمريكية أن “حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت مقاطعة لوس أنجلوس ودمرت آلاف المنازل، في وقت سابق من هذا العام، ارتفعت إلى 30 قتيلا”.

وقال مكتب الفحص الطبي في بيان: إن “التحقيق توصل إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الحريق إلى 18 شخصا، كما توفي اثنا عشر شخصا في حريق باليسادس”.

هذا “واندلع الحريقان خلال رياح عنيفة في 7 يناير الماضي، وتسببا في تدمير نحو 17 ألف مبنى، ومن بينها منازل ومدارس وشركات”.