كارثة جوية جديدة في أمريكا.. تحطم طائرة ومقتل طاقهما بالكامل (فيديو)

في أحدث كارثة جوية تشهدها الولايات المتحدة، قتل ستة أشخاص بحادث تحطم مروحية في نهر هدسون، بمدينة نيويورك.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز: “في الوقت الحالي، تم انتشال جميع الضحايا الستة من المياه، وللأسف، تأكدت وفاتهم جميعًا”.

وأضاف: “لقي مسؤول في شركة “سيمنس” وزوجته وثلاثة من أطفالهم والطيار مصرعهم إثر تحطم المروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك”.

وذكرت شبكة “آيه.بي.سي” نيوز أن “الأمر يتعلق بأوجستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي بشركة سيمنز للتكنولوجيا ومقرها ألمانيا”.

من جانبها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن “مروحية من طراز “بيل 206″ تحطمت وغرقت في نهر هدسون في نيويورك”.

ورصد مقطع فيديو لحظة سقوط مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن، وذكرت إدارة الإطفاء “أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية، حيث وقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند”.

فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن “الضحايا هم المسؤول التنفيذي في “سيمنس” الألمانية للطاقة، إسباني الجنسية، وزوجته، ميرسي كامبروبي مونتال، وأطفالهم الثلاثة، إلى جانب الطيار”.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعازيه عبر منصة “تروث سوشيال”، قائلاً: “يبدو أن ستة أشخاص، بينهم الطيار وشخصان بالغان وثلاثة أطفال، فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي. المشاهد مؤلمة، ونطلب العزاء لأسر الضحايا وأصدقائهم”.

وأضاف ترامب، أن “وزير النقل شون دافي وفريقه يتابعون التحقيق، وسيتم الكشف عن تفاصيل الحادث قريبا”.

ويأتي الحادث، “بعد أكثر من شهرين على حادث تصادم بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية أودى بحياة 67 شخصا في واشنطن، وبعد أيام قليلة على تلك المأساة الجوية، وهي الأسوأ في الولايات المتحدة منذ عام 2001، تحطمت طائرة طبية صغيرة في فيلادلفيا، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص”.

هذا “وكانت المروحية تقوم برحلة لمشاهدة معالم نيويورك عندما وقع الحادث، وتظهر صورة نشرتها شركة الطيران الضحايا وهم يبتسمون خلال صعودهم إلى المروحية قبل إقلاعها مباشرة”.

A helicopter crashed into the Hudson River near Pier 25 in New Jersey on Thursday afternoon. The incident occurred close to West Side Highway and Spring Street. Police report emergency vehicles on scene and traffic delays in the area. pic.twitter.com/EQicWzixsa — Geopoliti𝕏 Monitor (@DalioTroy) April 10, 2025