كارثة جوية في جنوب السودان… تحطم طائرة ولا ناجين من الحادث

أعلنت سلطة الطيران المدني في جنوب السودان تحطم طائرة من طراز “سيسنا 208 كارافان” على مشارف العاصمة جوبا، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا بينهم الطيار وجميع الركاب، دون تسجيل أي ناجين.

وبحسب بيانات مصلحة الطيران، أقلعت الطائرة التابعة لشركة “سيتي لينك للطيران” من مطار مدينة يي عند الساعة 09:15 صباحًا بتوقيت جنوب السودان، وكانت متجهة إلى مطار جوبا الدولي.

وأوضحت السلطات أن الطائرة فقدت الاتصال مع برج مراقبة الحركة الجوية عند الساعة 09:43 صباحًا، قبل أن تتحطم لاحقًا على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة.

وذكرت المعلومات أن الحادث أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها، وهم 12 شخصًا من جنوب السودان وشخصان من كينيا، إضافة إلى الطيار.

وأكدت هيئة الطيران المدني أنه لم ينجُ أي من الركاب، فيما نقل أحد أعضاء فريق الإنقاذ التابع للأمم المتحدة أن الجثث كانت متفحمة إلى درجة كبيرة جعلت التعرف عليها صعبًا للغاية، في مشهد وصف بالمأساوي.

كما أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حطام الطائرة وهو يشتعل في منطقة جبلية يكسوها الضباب، ما عزز فرضية سوء الأحوال الجوية.

وأشارت سلطات الطيران المدني إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن يكون سوء الأحوال الجوية، وخاصة انخفاض مستوى الرؤية، السبب الأبرز وراء الحادث، بينما تستمر التحقيقات لتحديد الملابسات الدقيقة.

وأعلنت الهيئة توجيه فرق الطوارئ إلى موقع التحطم للمساعدة في عمليات البحث وجمع البيانات، مع تقديم التعازي لأسر الضحايا.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث طيران متكررة في جنوب السودان خلال السنوات الأخيرة، حيث غالبًا ما تُعزى الأسباب إلى سوء الطقس أو الحمولة الزائدة أو ضعف إجراءات السلامة.

وفي يناير 2025، لقي 20 شخصًا مصرعهم في تحطم طائرة شمال البلاد، فيما شهد عام 2021 حادثًا مشابهًا لطائرة شحن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينما أودى تحطم طائرة في جوبا عام 2015 بحياة 36 شخصًا.