كارثة دارفور.. سكان الفاشر يقتاتون على «علف المواشي» وسط حصار دموي

في مشهد مؤلم يعكس عمق الكارثة الإنسانية التي تضرب غرب السودان، أكدت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير صادم، أن سكان مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يقتاتون على علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، وسط حصار خانق ومعارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ونقلت الصحيفة عن طبيب يعمل في أحد مستشفيات المدينة – رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية – قوله: “حتى نحن، الأطباء، نأكل علف الحيوانات… لا يوجد شيء آخر يمكن أكله”.

“الأمباز”.. غذاء يائس يهدد الحياة

السكان لجأوا إلى تناول مادة “الأمباز” – وهي نوع من العلف مخصص للأبقار والحمير والإبل – بعد أن انقطعت إمدادات الغذاء بشكل شبه كامل منذ أكثر من عام.

لكن هذه الخطوة التي وصفتها الصحيفة بـ”اليائسة” ليست بدون ثمن. فالأمباز، خصوصًا في موسم الأمطار، يتعرض للتلوث الفطري، ما يجعله خطيرًا على صحة الإنسان.

وقد أفاد عمال إغاثة محليون بأن ما لا يقل عن 18 شخصًا لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة، نتيجة لتناولهم هذا العلف الملوث، في غياب أي بدائل أخرى.

قوافل الإغاثة تتعرض للهجوم.. والمجاعة تتمدد

منذ أكثر من عام، فشلت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية إلى مدينة الفاشر، وذلك بسبب تعرض قوافل الإغاثة لهجمات عسكرية متكررة عند اقترابها من المدينة المحاصرة.

وتشير الصحيفة إلى أن:

* في يونيو الماضي: تعرضت قافلة مكونة من 15 شاحنة لغارة أدت إلى مقتل 5 من موظفي الإغاثة.

* في أغسطس: تم تدمير 3 شاحنات مساعدات في هجوم آخر، وأُجبرت بقية القافلة على العودة.

حتى الآن، لا تزال الجهة المسؤولة عن الهجمات غير معروفة بشكل مؤكد، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف المتنازعة.

كارثة إنسانية متصاعدة وسط صمت عالمي

مدينة الفاشر، التي كانت يومًا ما ملاذًا نسبيًا للنازحين، أصبحت اليوم مسرحًا لصراع دموي وحصار خانق تسبب في شلل الخدمات، ونفاد الموارد الأساسية من غذاء ودواء، ووقود.

الوضع هناك ليس مجرد أزمة عابرة، بل كارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث يعاني آلاف المدنيين من الجوع، والخوف، وانعدام الرعاية الصحية، في ظل تراجع الاستجابة الدولية، وانشغال العالم بأزمات أخرى.

نداء استغاثة من قلب دارفور

مع تدهور الأوضاع يوما بعد يوم، يوجه أطباء وعمال إغاثة وناشطون نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي: “الفاشر تموت ببطء، والناس يأكلون ما تأكله المواشي… هل من يسمع؟”

هذا ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعًا داميًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في القارة الإفريقية.

الخرطوم ترفض العقوبات الأمريكية: “خطوة أحادية لا تخدم السلام”

انتقدت الحكومة السودانية، يوم الأحد، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد وكيانات سودانية، ووصفتها بأنها إجراءات أحادية لا تُسهم في تحقيق السلام أو حفظ الأمن في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، إن “مثل هذه الإجراءات لا تساعد في تحقيق الغايات المعلنة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، والمتمثلة في إحلال السلام والحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

وشدد البيان على أن حل الأزمة السودانية يجب أن يكون من داخل البلاد، ومن خلال حوار يعبّر عن تطلعات الشعب السوداني بكل مكوناته، مشيرة إلى أن حكومة السودان تتحمّل مسؤولية تحقيق هذه التطلعات “ضمن إطار يحترم السيادة الوطنية”.

وجاءت هذه التصريحات رداً على إعلان واشنطن، الجمعة، فرض عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وكتيبة البراء بن مالك، لدورهما في الحرب الأهلية الجارية، وصلاتهما المزعومة بإيران، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف البيان الأمريكي أن العقوبات تهدف إلى “تقليص النفوذ الإسلامي في السودان، والحد من الأنشطة الإقليمية لإيران”.

ويُذكر أن جبريل إبراهيم هو زعيم حركة العدل والمساواة، وهي فصيل مسلح من دارفور وقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية عام 2020، ويقاتل حاليًا إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.