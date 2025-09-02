كارثة في دارفور.. انزلاق أرضي يقتل نحو 1000 شخص ويهدم قرية بأكملها

لقي سكان قرية ترسين في منطقة جبل مرة بولاية دارفور السودانية، حتفهم جميعًا تقريبًا جراء انزلاق أرضي ضخم ناجم عن هطول أمطار غزيرة، فيما نجا شخص واحد بأعجوبة، وفق بيان أصدرته حركة جيش تحرير السودان، التي تسيطر على المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الحركة، عبد الرحمن الناير، أن جهود فرق الإنقاذ تواجه صعوبات بالغة، بسبب كون القرية أصبحت مدفونة بالكامل تحت التراب، مع وجود أحجار ضخمة تعيق عمليات انتشال الجثامين وتستدعي استخدام آليات ثقيلة.

وأضاف: “تم إخراج عدد قليل من الجثامين فقط، والقرية مسحت من الوجود تمامًا، بينما عمليات الإنقاذ محدودة القدرات.”

وأشارت مصادر محلية إلى أن القرى المجاورة تعيش حالة من الرعب، وسط توقعات بخطر وقوع انزلاقات أرضية مشابهة في المناطق الجبلية المحيطة.

ودعت حركة جيش تحرير السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تقديم المساعدة العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وانتشال الجثامين، فيما ناشد السكان المحليون المجتمع الدولي بالتحرك بسرعة قبل فوات الأوان.

وتعد منطقة ترسين من أشهر مناطق جبل مرة لإنتاج الموالح، لكن الكارثة الطبيعية سوت القرية بالأرض، مخلفة مأساة إنسانية هائلة في قلب دارفور، في حادثة تُعد من أكبر الانزلاقات الأرضية التي شهدتها السودان في السنوات الأخيرة.