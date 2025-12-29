كارثة في مانادو.. حريق يلتهم دار مسنين ويقتل 16 شخصًا في إندونيسيا

أسفر حريق مدمر اندلع مساء الأحد في دار لرعاية المسنين بمدينة مانادو، عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية في إندونيسيا، عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 3 آخرين بحروق متفاوتة.

وفقًا لما أفاد به رئيس وكالة الإطفاء والإنقاذ المحلية، جيمي روتينسولو، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، تلقت فرق الإطفاء إخطارًا بالحريق الساعة 8:31 مساءً، وتمكنت من السيطرة على النيران بعد نحو ساعة من العمل المضني.

وأوضح روتينسولو أن معظم الضحايا تم العثور عليهم داخل الغرف حيث كان النزلاء المسنون يستريحون، بينما تم إجلاء 12 شخصًا آخرين من المكان بأمان ونقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الذي دمر جزءًا كبيرًا من المنشأة، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة سبب الحريق وتحديد المسؤوليات.