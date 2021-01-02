كازاخستان تُلغي عقوبة الإعدام رسمياً

صادق الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، على قانون إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم السبت، أن تطبيق عقوبة الإعدام تم إلغاؤها رسمياً في كازاخستان.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن البيان، أن الرئيس توكاييف وقع على قانون “البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام”.

وأشار البيان أنه وفقًا للقانون الجديد سيتم من الآن فصاعدًا تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة بدلاً من عقوبة الإعدام.

وتم استثناء من القانون “الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عسكرية في حالات الحرب في البلاد”.

وكانت كازاخستان علقت تطبيق أحكام الإعدام في البلاد منذ عام 2003.