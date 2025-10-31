كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا توقّع خطة تعاون عسكري لعام 2026

أفادت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الجمعة، بالتوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026 بين كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا.

وجاء في البيان أن وزيري الدفاع في كازاخستان وروسيا بحثا مسائل الأمن الإقليمي والتعاون في التدريب العسكري والتربية الوطنية-العسكرية.

وأعرب وزير الدفاع الكازاخستاني، دورين كوسانوف، عن امتنانه لروسيا لدعمها الملتقى الشبابي العسكري الوطني الدولي “إيبين-2025” الذي عقد في مقاطعة أكتوبي بمشاركة نحو 800 شاب من كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وقرغيزستان وأوزبكستان، احتفالاً بالذكرى الـ80 للنصر العظيم والذكرى المئوية لميلاد البطلة علياء مولداغولوفا.

وأشار كوسانوف إلى أن الملتقى المقبل لعام 2026 سيقام في مدينة شتشوتشينسك شمال كازاخستان، بالتزامن مع الاجتماع الـ85 لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في ألماتي.

يذكر أن كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا، كأعضاء في رابطة الدول المستقلة (CIS)، يوقعون سنوياً خطط تعاون عسكري لتعزيز الأمن الإقليمي والتدريب العسكري المشترك، تشمل هذه الخطط تدريبات مشتركة، تبادل الخبرات، وملتقيات شبابية مثل “إيبين” لتعزيز المهارات العسكرية والروح الوطنية بين الشباب، مع التركيز على التعاون المستدام بين القوات المسلحة للدول الثلاث.