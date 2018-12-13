“كاف” يعلن رسميًّا إقامة السوبر الأفريقي في قطر

وقال كاف عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم الأربعاء: “قرَّرت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر.. على أن يحدد تاريخ وموعد المباراة قريبًا”.

وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قال إن السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، سيقام في الدوحة.

ونشرت شبكة بي إن سبورتس عبر حسابها على “تويتر”، أمس الثلاثاء: “أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد مصادقة اللجنة التنفيذية على إقامة كأس السوبر بين الترجي التونسي والرجاء المغربي في الدوحة”.

ومن المتعارف عليه إقامة السوبر الأفريقي على ملعب الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا؛ ما يجعل إقامته خارج القارة سابقة تاريخية.