كالاس: المجتمع الأوروبي بدأ يشعر بتعب الحرب في أوكرانيا

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن شعوب القارة بدأت تظهر علامات التعب من الصراع المستمر في أوكرانيا، رغم استمرار الدعم العسكري الغربي لنظام كييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وقالت كالاس، في تصريحات للصحفيين، إن شعوب أوروبا تشعر بالإرهاق النفسي من الحرب، معتبرة هذا الشعور “مفهومًا جدًا”، وأضافت: “وفي الوقت ذاته، نحن لا نخوض الحرب مباشرة، فلماذا نشعر بالتعب من الحرب ونحن لا نعيش تحت القصف يوميًا؟”

وجاءت تصريحات كالاس في وقت تتصاعد فيه الضغوط على قادة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول دبلوماسية تُسهم في إنهاء الصراع، قبل اجتماع مرتقب في باريس يوم 4 سبتمبر، يجمع المسؤولين الأوروبيين لمناقشة التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

من جانبها، حذّرت روسيا مرارًا من أن أي شحنات أسلحة موجهة إلى أوكرانيا تُعد أهدافًا مشروعة للضربات الروسية، معتبرة أن استمرار دعم كييف العسكري من قبل دول الناتو يعرقل جهود التسوية ويزيد خطر انخراط الغرب مباشرة في الصراع.

روسيا وأمريكا تتجهان لجولة جديدة من المشاورات بعد قمة بوتين وترامب

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن جولة جديدة من المشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية مقررة قريبًا، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا ما زالت عالقة.

وقال أوشاكوف للقناة الأولى: “من المقرر عقد جولة أخرى من المشاورات بين وزارتي الخارجية. لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة”. وأضاف رداً على سؤال حول إمكانية نشر قوة صينية لحفظ السلام: “لم يكن هناك نقاش حول هذا الأمر”.