كامالا هاريس: 3 ملايين طالب أمريكي ليس لديهم «إنترنت منزلي»

كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين قالت إن 3 ملايين طالب أمريكي لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الإنترنت من منازلهم.

وفي تغريدة على “تويتر”، كتبت هاريس: “هذه المشكلة جعلت المدارس في العديد من المقاطعات تتدافع للبحث عن وسائل يمكن عن طريقها الوصول إلى التلاميذ في مدارسهم، لاستكمال المناهج الدراسية”.

وتابعت: “سواء استمر وباء كورونا أو انتهت تلك الأزمة العالمية، سأواصل العمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن، للتوسع في توفير خدمات الإنترنت حتى يصبح متاحا لكل مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية”.وفق ماذكرت “قناة روسيا اليوم”.

Nearly 3M students nationwide don’t have access to the internet at home—leaving many school districts this year scrambling to find ways to reach students. Pandemic or not, @JoeBiden and I are committed to expanding broadband access to every American.https://t.co/8suAGrlFPB — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 19, 2020