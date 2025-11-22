الليغا تعود إلى «كامب نو».. برشلونة ضد بيلباو في مواجهة مثيرة

يستضيف ملعب كامب نو مساء اليوم السبت مباراة فريق برشلونة ضد ضيفه أتلتيك بيلباو في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم 2025-2026، في أول مباراة رسمية على الملعب منذ أكثر من 900 يوم.

ومن المقرر أن يدير المباراة الحكم الدولي الإسباني خوسيه ماريا سانشيز في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

ويبدأ المدير الفني الألماني هانز فليك مباراة برشلونة بالتشكيلة الأساسية التالية: (يمكن إدراج التشكيلة هنا)، فيما اختار الإسباني إرنستو فالفيردي التشكيلة الأساسية لأتلتيك بيلباو: (يمكن إدراج التشكيلة هنا).

وستُبث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 حصريًا، حيث تمتلك شبكة “بي إن سبورتس” حقوق بث الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد، بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز السابع برصيد 17 نقطة.