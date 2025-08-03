كامتشاتكا تحت وطأة كارثة طبيعية.. زلزال قوي وثوران بركاني نادر

سجل بركان كراشينينيكوف في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أول ثوران له منذ نحو 600 عام، حسب تصريحات رسمية، مع توقعات بنمو مخروط بركاني جديد داخل الفوهة الشمالية.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من زلزال قوي ضرب المنطقة بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، في واحد من أقوى الزلازل المسجلة في كامتشاتكا منذ عام 1952.

وقالت أولغا غيرينا، رئيسة فريق الاستجابة للثورات البركانية في كامتشاتكا لوكالة “سبوتنيك”: “يلاحظ حاليا تشقق في منحدر البركان مع تشكل قبة من الحمم البركانية، مصحوبة بنشاط قوي للبخار والغاز، وعمود الرماد البركاني يرتفع بشكل كبير فوق الفوهة الشمالية للبركان ويمتد شرقا”.

خذا ويبلغ ارتفاع بركان كراشينينيكوف 1856 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وبلغ عمود الرماد المنبعث من فوهته حوالي 6 كيلومترات، ما أثار تحذيرات أمنية وبيئية في المنطقة.

ووقع الزلزال الضخم في أواخر يوليو، وشعر به السكان في كامتشاتكا وجزر الكوريل الشمالية، حيث بلغت قوة الهزات الارتدادية 8 درجات، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في مناطق عدة، مع صدور تحذيرات من موجات تسونامي محتملة في كامتشاتكا ومنطقة سيفيرو-كوريلسك.

وتسببت أربع موجات تسونامي بأضرار جزئية في البنية التحتية لميناء سيفيرو-كوريلسك ومرافق أخرى، لكن خدمات النقل البحري والمروحيات استؤنفت سريعًا.

ويربط خبراء الجيولوجيا بين نشاط البركان وحدوث الزلزال الكبير، حيث تؤدي الهزات القوية إلى تحريك الصهارة والغازات داخل البركان، ما يثير ثورانًا بركانيًا جديدًا، وتشكل هذه الظاهرة خطرًا على المناطق المحيطة، خاصة مع توقعات بتوسع المخروط البركاني وتزايد الانبعاثات.

وتراقب السلطات المحلية الوضع عن كثب، وتحث السكان على الابتعاد عن المناطق القريبة من البركان.