كامتشاتكا تهتز من جديد.. زلزال جديد يضرب الإقليم وسط تحذيرات مستمرة!

أعلن فرع كامتشاتكا التابع لمركز الأبحاث الجيوفيزيائية الروسي، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي، ضمن سلسلة هزات زلزالية متزايدة تشهدها المنطقة منذ أسابيع.

وسُجل الزلزال عند الساعة 13:39 بالتوقيت المحلي (04:39 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد نحو 111 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وعلى عمق يقارب 47.6 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وبحسب التقديرات الأولية، بلغت شدة الاهتزاز في المدينة 3 درجات على مقياس ميركالي المعدّل، مما يعني شعور السكان بهزة خفيفة لكن ملحوظة.

ورغم قوة الزلزال، لم تصدر السلطات أي تحذيرات من تسونامي، مع متابعة مستمرة للحالة الزلزالية في المنطقة.

ويأتي هذا الزلزال ضمن نشاط زلزالي مكثف بدأ منذ 30 يوليو الماضي، عندما ضرب إقليم كامتشاتكا زلزال قوي بقوة 8.8 درجات، وهو الأعنف في المنطقة منذ عام 1952، ومنذ ذلك الحين، يسجل خبراء الزلازل عشرات الهزات الارتدادية يوميًا، معظمها غير محسوس للسكان.

ويؤكد العلماء أن قوة هذه الهزات الارتدادية تتراجع تدريجيًا، إلا أن مستوى النشاط الزلزالي في كامتشاتكا لا يزال “مرتفعًا للغاية”، مما يجعل الإقليم في حالة تأهب مستمر.

ونظرًا لخطورة الوضع، أعلنت السلطات المحلية في كامتشاتكا حالة الطوارئ ذات الطابع الطبيعي منذ نهاية يوليو الماضي، مما يسمح بتعبئة الموارد والإمكانات لمواجهة أي كارثة محتملة، وحماية السكان والبنية التحتية.

وتواصل فرق الإنقاذ والجهات المختصة مراقبة النشاط الزلزالي بشكل مكثف، مع تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتوعية السكان حول كيفية التصرف في حال حدوث زلازل أو تسونامي محتمل.

هذا وبالرغم من التوتر، يؤكد العلماء أن النشاط الزلزالي هو ظاهرة طبيعية متوقعة في مناطق الحزام الناري المحيط بالمحيط الهادئ، ومن المهم التعامل معه بحذر دون الذعر، كما يشدد الخبراء على أهمية الاستعداد الدائم والتدريب على إجراءات السلامة، خصوصًا في المناطق الأكثر عرضة للهزات.