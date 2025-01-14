كانوا محاصرين عدة أشهر.. مقتل 100 عامل منجم جنوب إفريقيا

بعد أن ظلوا محاصرين تحت الأرض لعدة أشهر، لقي أكثر من 100 عامل منجم، حتفهم، في منجم ذهب مهجور في جنوب إفريقيا.

وقال سابيلو منجوني المتحدث باسم “المجموعة المتحدة في العمل الخاصة بالمجتمعات المتضررة من التعدين” لوكالة “أسوشيتد برس”، إن “هاتفا محمولا تم إرساله إلى السطح مع بعض عمال المناجم الذين تم إنقاذهم يوم الجمعة، كان يحتوي على مقطعي فيديو يظهران عشرات الجثث تحت الأرض ملفوفة بالبلاستيك”.

وأضاف منجوني أن “ما لا يقل عن 100 رجل لقوا حتفهم في المنجم الواقع في إقليم نورث ويست حيث بدأت الشرطة أولا عملية في نوفمبر لإجبار العمال على الخروج”.

وأفاد المتحدث بأنه “يشتبه في أنهم ماتوا بسبب الجوع أو الجفاف، مشيرا إلى أنه تم انتشال 18 جثة منذ يوم الجمعة”.

وبحسبىالوكالة، “كان المنجم مسرحا لمواجهة بين الشرطة وعمال المناجم منذ أن حاولت السلطات لأول مرة إجبار العمال على الخروج وإغلاق المنجم قبل شهرين”.

وقالت الشرطة إن “العمال رفضوا الخروج خوفا من الاعتقال، وأشار منجوني، إلى “أنهم ظلوا محاصرين تحت الأرض بعد أن أزالت الشرطة الحبال التي كانوا يستخدمونها للخروج من المنجم”.

وأفاد بأن “الشرطة قامت أيضا بقطع إمدادات الغذاء عن عمال المناجم في محاولة لإجبارهم على الخروج”.

يذكر أن التعدين غير القانوني شائع، في أجزاء من جنوب إفريقيا، وتملك جنوب إفريقيا أعمق المناجم في العالم وهي تشهد باستمرار حوادث مناجم تسبب واحد منها في مقتل 77 شخصا في 2015″.